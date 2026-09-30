Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2023-2028

Hội nghị tập trung kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là nội dung nhằm củng cố tổ chức Hội, bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Hà Thế Duy hiện là Phó Bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên, đồng chí Hà Thế Duy cùng Ban Chấp hành, Ban Thư ký tiếp tục triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập.

Đại diện Thường trực Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các phân hiệu Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Tân Trào chúc mừng tân Chủ tịch Hội Sinh viên.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác Hội

Hội nghị tập trung kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt của Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028. Công tác nhân sự được thực hiện nhằm tiếp tục củng cố tổ chức Hội và nâng cao hiệu quả công tác Hội, phong trào sinh viên trong giai đoạn mới.

Hội nghị chúc mừng các đồng chí được kiện toàn tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên, đồng chí Hà Thế Duy cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thư ký tiếp tục triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập.

Các hoạt động của Hội hướng tới xây dựng môi trường để sinh viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên đồng thời tiếp tục đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của sinh viên.

Hội nghị chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành.

Tập trung đồng hành với sinh viên

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, các hoạt động Hội được định hướng gắn với nhu cầu học tập, rèn luyện và phát triển của sinh viên. Những lĩnh vực được xác định trọng tâm gồm học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập.

Cùng với các chương trình hỗ trợ sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên hướng tới tạo điều kiện để sinh viên phát huy trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong các hoạt động của nhà trường, xã hội và cộng đồng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội nghị.

Sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác của nhiệm kỳ 2023-2028, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Hội và tăng cường đồng hành với sinh viên.