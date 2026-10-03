Hội Sinh viên Thái Nguyên phát huy sức trẻ trong nghiên cứu, tình nguyện và hội nhập

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên; đại diện các cơ sở hội, cán bộ, hội viên, sinh viên trên địa bàn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Năm học 2025-2026, công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái Nguyên được triển khai trên nhiều lĩnh vực, gắn với học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, tình nguyện vì cộng đồng, hội nhập quốc tế và hỗ trợ sinh viên.

Đông đảo sinh viên dự Hội nghị.

Phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được chú trọng. Các trường phát triển 57 câu lạc bộ sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học với hơn 7.057 sinh viên tham gia; tổ chức 55 diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thu hút hơn 4.032 sinh viên

Hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp. Chiến dịch “Mùa hè xanh” có 32 đội hình với 2.103 hội viên, sinh viên tham gia, thực hiện các công trình, phần việc trị giá gần 775 triệu đồng.

Toàn tỉnh tổ chức hơn 23 chương trình hiến máu, thu hút 9.289 sinh viên, tiếp nhận 12.446 đơn vị máu. Đặc biệt, 33 đội hình với hơn 3.500 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ nhân dân, cơ quan, trường học khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Công tác đồng hành, hỗ trợ sinh viên tiếp tục được mở rộng. Trong năm học, hơn 5.000 sinh viên được kết nối, giới thiệu việc làm; 241 hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng với tổng kinh phí hơn 410 triệu đồng.

Tỷ lệ sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện đạt 80,17%; tỷ lệ tập hợp sinh viên đạt 85,21%.

3 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Năm học 2026-2027, Hội Sinh viên tỉnh tập trung thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và AI; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp; nâng cao năng lực số và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Các tập thể vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, Bằng khen cho 12 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025-2026. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 25 tập thể, 56 cá nhân.