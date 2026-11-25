Thắp lên niềm hy vọng

Anh Đào Xuân Quý đã có gần 20 năm sống chung với bệnh ung thư hạch (U lympho). Từ khi mới 15 tuổi, anh Quý đã phải khoác áo bệnh nhân, đến nay anh đã vượt qua hơn 30 đợt điều trị hóa chất, nhiều lần tái phát và cả những lần nguy kịch.

Nhờ được ghép tế bào gốc tạo máu, anh Đào Xuân Quý, chị Hà Thị Bích Hạnh tìm được cuộc đời mới.

Quý chia sẻ: "Năm 2009, ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã giúp em lui bệnh trong khoảng thời gian đủ dài để cân bằng lại tinh thần, cuộc sống và có niềm tin rằng bệnh ung thư không quá đáng sợ đến như thế".

Tuy nhiên, năm 2021, anh bị tái phát và có dự định ghép tế bào gốc lần thứ 2. Ca ghép đã không thể thực hiện do anh bị nhiễm khuẩn đa kháng. Một lần nữa, anh Quý rơi vào tình trạng nguy hiểm nhưng may mắn vẫn vượt qua. Ca ghép tế bào gốc tự thân vào năm 2009 cùng với việc kiên trì điều trị tới cùng đã giúp anh Quý có thêm những năm tháng quý giá để đợi sự phát triển của y học và được điều trị bằng phương pháp mới. Hiện giờ Quý sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, anh tham gia các bộ môn thể thao mà mình yêu thích và làm chủ 1 doanh nghiệp.

Còn với chị Hà Thị Bích Hạnh (giáo viên trường Tiểu học Việt Nam – Cuba) khi nhận tin mình mắc bệnh suy tủy xương, chị đã suy sụp tinh thần. Sau khi được tư vấn lựa chọn phương pháp ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chị biết rằng mình còn hi vọng sống và sống khỏe.

Sau ghép, cơ thể chị Hạnh phải đối mặt với hàng loạt phản ứng và biến chứng. Có thời điểm huyết áp của chị tăng vọt, kèm theo rối loạn mỡ máu, tim mạch và rối loạn tiêu hóa. Tác dụng phụ của thuốc chống thải ghép khiến tóc chị gần như rụng hết, làn da sạm đen, lông cơ thể mọc nhiều. Mất hơn hai năm chị mới bắt đầu cắt thuốc chống thải ghép để tái hòa nhập trọn vẹn với cộng đồng.

Cùng với anh Quý, chị Hạnh là hàng trăm các bệnh nhân mắc bệnh lý máu ác tính tìm lại cuộc đời nhờ kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu.

Trên 800 ca ghép tế bào gốc tạo máu được thực hiện thành công tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Những cột mốc đáng nhớ

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm 20 năm ghép tế bào gốc tạo máu, PGS.TS. Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: "Ghép tế bào gốc tạo máu là một trong những dấu ấn chuyên môn đáng tự hào trên hành trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển của Viện. Kể từ ca ghép tự thân đầu tiên năm 2006, đến ca ghép đồng loài đầu tiên vào năm 2008, hoạt động ghép tế bào gốc tạo máu đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trở thành phương pháp điều trị thường quy, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh".

Từ những kỹ thuật ghép ban đầu, Viện đã triển khai nhiều phương pháp ghép phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao như: ghép nửa hòa hợp, ghép máu dây rốn (cùng huyết thống và không cùng huyết thống), ghép kết hợp các nguồn tế bào gốc và ghép chọn lọc CD34+… Labo tế bào gốc - ghép và nhiều xét nghiệm chuyên sâu, hiện đại được ứng dụng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần quan trọng vào thành công của mỗi ca ghép.

Với kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu, tỷ lệ sống thêm không tiến triển bệnh sau 5 năm ở nhóm bệnh máu ác tính ghép đồng loài đạt khoảng 70%; tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 5 năm ở nhóm bệnh máu lành tính đạt khoảng 80–90%. Mặc dù chất lượng ghép ngày càng nâng cao nhưng chi phí ghép tại Viện lại thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực.

Các dấu mốc ghép tế bào gốc tạo máu: Tháng 11/2006, thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Tháng 5/2008, triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc đồng loài phù hợp hoàn toàn HLA từ anh chị em ruột. Năm 2014, Viện xây dựng Ngân hàng Tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam. Đầu năm 2015, thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng đầu tiên Các y bác sĩ của Viện tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ghép tế bào gốc nửa hòa hợp. Đây là kỹ thuật chỉ cần nguồn tế bào gốc phù hợp HLA 50% từ anh chị em ruột, bố mẹ, con ruột, thậm chí là anh chị em họ, giúp tăng khả năng tìm nguồn tế bào gốc để ghép lên tới 90% - 100%.