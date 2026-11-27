Nhắc lụa Tân Châu thì ai cũng nhớ đến lãnh Mỹ A - loại lụa nổi tiếng từng làm say đắm nhiều người, nhất là khách quốc tế rất ưa chuộng. Nhờ đó, làng lụa từng một thời hoạt động nhộn nhịp quanh năm và cũng là niềm tự hào của người dân Tân Châu…

Anh Nguyễn Hữu Trí, chủ cơ sở lụa Tám Lăng, phường Long Phú, tỉnh An Giang bên sản phẩm lãnh Mỹ A trứ danh

Lụa Tân Châu khốn khó vì thiếu nguyên liệu nhuộm

Mấy ngày nay do ảnh hưởng mưa khiến cho mẻ lụa đợt này của gia đình anh Nguyễn Hữu Trí, chủ cơ sở lụa Tám Lăng (khóm Long Hưng, phường Long Phú, tỉnh An Giang) bị chậm tiến độ, bởi phơi nắng không bao lâu thì phải mang vào để tránh mưa.

Anh kể, nếu như ngày trước làng lụa Tân Châu sản xuất quanh năm, mà không đủ cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước đặt mua, thì nay chỉ còn làm tập trung từ tháng 9 đến tháng 11, thời gian còn lại chủ yếu hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân do thiếu trái mặc nưa - nguyên liệu để nhuộm lụa.

Đưa chúng tôi ra thăm khu đất rộng hơn 3.000m2, nơi anh Trí từng trồng hàng trăm cây mặc nưa với dự định chủ động nguồn nguyên liệu. Nhưng cuối cùng đã thất bại bởi cây không “chịu” ra trái, hoặc có trái nhưng độ nhựa không bao nhiêu, nên nhuộm chẳng được gì.

Trái mặc nưa, nguyên liệu để nhuộm lãnh Mỹ A ngày càng khan hiếm

Theo anh Trí, cây mặc nưa phù hợp ở khu vực đất cao, có cát pha sẽ sinh trưởng tốt. Nhưng chỉ có cây mặc nưa cái mới cho nhiều trái để sử dụng vào việc nhuộm đen cho lụa, còn những cây đực chủ yếu dùng làm gỗ. Trong khi tỷ lệ ươm giống cho ra cây đực gần 70%, còn cây cái chỉ 30%.

Ngày trước, ở vùng Tân Châu, Vĩnh Hòa rồi xuống Phú Tân, Chợ Mới... tại những khu đất gò cao quanh nhà đều có cây mặc nưa mọc. Bên cạnh đó, các phum sóc đồng bào Khmer thuộc Tri Tôn và Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cây mặc nưa rất nhiều. Nhờ đó, mỗi khi mưa xuống là hàng loạt cây mặc nưa ra hoa, cho trái, cung cấp nguồn nguyên liệu nhuộm cho làng lụa.

Những năm 1940, vùng Tân Châu phát triển nghề dệt rất mạnh và được xem như trung tâm tơ lụa lớn nhất Nam Bộ với hàng loạt lò ươm tơ, dệt lụa, cùng các vườn dâu chạy dọc sông Tiền. Tân Châu lúc này được ví như “con đường tơ lụa” huyền thoại.

Tuy nhiên, dần về sau nhiều loại vải sợi tổng hợp nhập ngoại có mẫu mã phong phú được bày bán trên thị trường với giá rẻ, nên người tiêu dùng ưa chuộng; từ đó đẩy lụa Tân Châu vào thế khó cạnh tranh.

Nghề dệt lãnh Mỹ A giảm dần, cộng với nhu cầu xây dựng giao thông, nhà cửa phát triển kéo theo hàng loạt vườn cây mặc nưa bị người dân phá bỏ, bởi không còn hiệu quả.

Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Long Hưng Phạm Long Giang - người đã mấy chục năm theo dõi nghề dệt lụa ở địa phương

Nỗ lực giữ nghề…

Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Long Hưng, phường Long Phú Phạm Long Giang - người đã mấy chục năm theo dõi nghề dệt lụa ở địa phương chia sẻ, khoảng năm 1995 - 1996, xứ Tân Châu chỉ còn gia đình ông Nguyễn Văn Long (thường gọi Tám Lăng, cha ruột anh Nguyễn Hữu Trí) theo nghề dệt truyền thống. Trong khi một số cơ sở khác chuyển sang dệt sợi tổng hợp, ni lông, nhằm duy trì cuộc sống.

Sau đó, một phụ nữ người Pháp biết đến mặt hàng lãnh Mỹ A, nên tìm về Tân Châu để xem hàng ngay tại xưởng dệt ông Tám Lăng. Chứng kiến đường nét dệt tỉ mỉ, kỳ công và rất khéo léo, khách hàng người Pháp rất thích thú về sự sang trọng, quý phái của tấm lụa Tân Châu.

Anh Nguyễn Hữu Trí, chủ cơ sở lụa Tám Lăng, phường Long Phú, tỉnh An Giang bên khung dệt lãnh Mỹ A

Ngoài việc đặt mua hơn 2.000 mét lụa mỗi năm thì bà gợi ý cho lụa Tân Châu nên có thêm các màu khác, nhằm đa dạng sản phẩm. Từ gợi ý này, anh Nguyễn Hữu Trí đã lặn lội đến các làng dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer ở An Giang, rồi sang Campuchia để tìm hiểu cách nhuộm màu.

Anh tìm nhiều loại rễ, lá và cả vỏ cây làm thuốc nhuộm, đem về thử nghiệm mấy năm dài với các phương thức khác nhau, nhưng đều thất bại. Mãi đến năm 2003, thì mẻ lụa màu hổ phách đầu tiên được anh Trí nhuộm thành công; từ đây lụa Tân Châu đã có thêm màu mới, bên cạnh màu đen truyền thống.

Sản phẩm lụa Tân Châu rất được ưa chuộng, nhất là khách hàng ở nước ngoài

Thời gian sau, một số màu khác như: kem, xám ghi, vàng đồng, vàng chanh, đỏ, hồng cánh sen lần lượt ra đời, góp phần làm đa dạng màu sắc lụa Tân Châu và lãnh Mỹ A.

Từ thành công này, lụa Tân Châu đã theo chân các nhà thiết kế để thăng hoa trên các sàn diễn thời trang quốc tế năm 2004 tại Kuala Lumpur (Malaysia), năm 2005 tại Berlin (Đức)... Đây là bước ngoặt lớn để vươn xa ra thị trường thế giới, nhưng rất tiếc là sau đó lụa Tân Châu lại trở “về làng” bởi nhiều nguyên nhân; trong đó có việc không cạnh tranh nổi với vải sợi ni lông giá rẻ.

Vì vậy, nhiều năm nay cơ sở lụa Tám Lăng của gia đình anh Trí phải dệt gấm và một số mặt hàng khác nhằm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì dệt lãnh Mỹ A truyền thống mỗi năm khoảng 2.000 - 3.000 mét, cùng 2.000 - 3.000 mét lụa màu.

Anh Trí chia sẻ, giá lãnh Mỹ A thời điểm thấp nhất cũng 710.000 đồng/mét, còn lụa màu thì hơn 680.000 đồng/mét. Đây là mức giá mà người sản xuất không lời nhiều, bởi để tạo ra được sản phẩm lãnh Mỹ A rất kỳ công và tốn kém nhiều thời gian. Giá trị là vậy, song lãnh Mỹ A chỉ tiêu thụ ở nước ngoài, còn nội địa thì bị vải sợi nhập ngoại giá thấp lấn át.

Chính quyền phường Long Phú, tỉnh An Giang nỗ lực khôi phục nghề dệt lãnh Mỹ A trứ danh một thời

Khôi phục làng lụa gắn với du lịch

Mới đây, tại buổi gặp gỡ với Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Phú, anh Nguyễn Hữu Trí khẳng định, lãnh Mỹ A là sản phẩm nổi tiếng của xứ lụa Tân Châu hàng trăm năm và là tâm huyết cả đời của cha anh (ông Tám Lăng). Nay, cha anh đã mất, nên bản thân anh có trách nhiệm giữ nghề, dù khó mấy cũng không từ bỏ.

Theo anh Trí, có rất nhiều cái khó vây quanh xứ lụa Tân Châu như: khan hiếm trái mặc nưa nguyên liệu, thiếu thợ dệt, thợ nhuộm; hàng lãnh Mỹ A giả giá rẻ tràn lan ngoài thị trường, cạnh tranh với hàng thật… Trong hàng loạt khó khăn đó thì mặc nưa là khâu quyết định, bởi không có mặc nưa thì không thể nhuộm được lãnh Mỹ A huyền ảo.

Hiện tại, giá trái mặc nưa được thu mua từ 17.000 đồng/kg trở lên, nhưng sản lượng luôn khan hiếm; thậm chí sang tận Campuchia tìm vẫn không đáp ứng đủ để nhuộm.

Anh Nguyễn Hữu Trí, chủ cơ sở lụa Tám Lăng, phường Long Phú, tỉnh An Giang đề xuất địa phương nghiên cứu trồng cây mặc nưa dọc hai bên đường

Giải quyết bài toán này, anh Trí kiến nghị chính quyền địa phương nghiên cứu phương án cho trồng cây mặc nưa dọc các tuyến đường liên xã, phường; liên khóm, ấp và các khu dân cư. Mặc nưa là cây thân gỗ, cao, tán rộng có thể vừa che mát, vừa tạo cảnh quan và đặc biệt là cung cấp nguyên liệu cho ngành dệt.

Như vậy, thay vì lâu nay chúng ta trồng kiểng hoặc những loại cây khác, thì nay thử nghiệm trồng mặc nưa sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn.

Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Long Phú Lê Minh Tuấn cho rằng, ý kiến của anh Trí rất đáng ghi nhận và sẽ xin chủ trương của cấp trên. Có thể ban đầu địa phương cho thử nghiệm tại một tuyến đường hay một khu dân cư… sau đó xem xét nhân rộng khi có hiệu quả.

Trước mắt, anh Trí sẽ lo khâu giống cây mặc nưa để trồng và phối hợp với bà con trong việc chăm sóc, bảo dưỡng; đến khi thu hoạch thì cơ sở sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm.

Ngoài việc đề xuất trồng cây mặc nưa dọc các tuyến đường ở địa phương, thì anh Trí còn tính việc liên hệ ngành chức năng xin chủ trương trồng ven các sườn núi, chân núi ở vùng Tri Tôn và Tịnh Biên, bởi nơi đây phù hợp cho loại cây này sinh sống.

Một khi phục hồi được cây mặc nưa để làm nguyên liệu nhuộm thì lãnh Mỹ A của Tân Châu sẽ hồi sinh trở lại. Khi đó, việc kêu gọi thợ dệt, thợ nhuộm quay về với nghề sẽ không khó, thậm chí còn mở hướng để đào tạo thợ trẻ.

Công đoạn phơi lãnh Mỹ A ở xứ lụa Tân Châu

Theo ông Lê Minh Tuấn, chủ trương của địa phương là quyết tâm khôi phục làng lụa Tân Châu, bởi lãnh Mỹ A là sản phẩm nổi tiếng và thể hiện sự tinh tế, quý phái, sang trọng mà khách hàng thế giới rất ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, để làng lụa phát triển bền vững thì tới đây phải xây dựng theo hướng chuỗi giá trị. Theo đó, không thể dệt lụa đơn thuần như xưa nữa, mà phải hình thành từ việc tham quan những con đường cây mặc nưa, giới thiệu truyền thống về nghề dệt, công đoạn nhuộm, cánh đồng phơi lụa, cũng như những kỳ công tạo ra lãnh Mỹ A.

Gắn làng lụa với du lịch trải nghiệm ở địa phương; đồng thời liên kết với làng dệt thổ cẩm của đồng bào Chăm xã Châu Phong, cùng các điểm du lịch ở Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Hà Tiên, hay tuyến du lịch quốc tế xuôi dòng sông Mê Kông… Từ đó, xây dựng tour du lịch với nhiều sản phẩm hấp dẫn, phục vụ đông đảo du khách trong nước và quốc tế.