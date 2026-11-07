Hồi sinh khách sạn 5 sao Pullman “đắp chiếu” cả thập kỷ ở Bảo Ninh

Ngày 6/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist Corporation).

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là hai bên phối hợp rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án du lịch có sự tham gia của Hanoitourist trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, trọng tâm là dự án khách sạn 5 sao Pullman tại bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới.

Dự án nằm ở khu vực phía đông đường Võ Nguyên Giáp, trên khu đất rộng hơn 5ha. Theo thiết kế, công trình gồm một khối khách sạn 283 phòng và 18 căn biệt thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao, cùng các hạng mục tiện ích như hội trường, nhà hàng, spa...

Dự án được triển khai từ năm 2016 với vốn đăng ký ban đầu 600 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 9/2019, chủ đầu tư đăng ký điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư lên 1.100 tỷ đồng.

Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành, khu vực dự án được quây tôn trong thời gian dài.

Dự án khách sạn 5 sao Pullman Quảng Bình có diện tích sử dụng đất 50.398,7m2.

Đến tháng 8/2026, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý gia hạn tiến độ sử dụng đất đến hết năm 2027 để Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình tiếp tục thực hiện dự án.

Về chủ đầu tư dự án, Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình hoạt động từ tháng 9/2016 trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, hiện có địa chỉ tại số 47, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Từ Công Hùng chức danh Tổng giám đốc.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 239 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội góp 12,189 tỷ đồng (tỷ lệ 51%); Công ty cổ phần Việt Group góp 64,53 tỷ đồng (tỷ lệ 27%) và ông Nguyễn Đức Thanh góp 52,58 tỷ đồng (tỷ lệ 22%).

Thời điểm tháng 8/2026, công ty tăng vốn điều lệ gần 377,6 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Cập nhật thông tin gần nhất ngày 29/10/2026, công ty có người đại diện theo pháp luật là Lê Hồng Thái, chức vụ Tổng giám đốc.

Về Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội, có tiền thân là Công ty Du lịch Hà Nội thành lập từ năm 1963. Sau đó công ty chuyển đổi thành Tổng công ty vào năm 2004 với số vốn điều lệ ban đầu gần 600 tỷ đồng, đến nay đã nâng vốn điều lệ lên 2.880 tỷ đồng.

Về phía Công ty cổ phần Việt Group, doanh nghiệp này có tiền thân là Công ty Cổ phần Thi công cơ giới 318, hoạt động từ tháng 3/2014, trụ sở tại số 251A Quang Trung, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Nguyễn Xuân Thuỷ.

Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Lê Việt Hà góp 2,75 tỷ đồng; Nguyễn Đức Thanh góp 1,75 tỷ đồng và Trương Thị Thanh Nga góp 500 triệu đồng.

Đến tháng 7/2017, công ty tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Đức Thanh nắm giữ 76%. Hai cổ đông còn lại là Lê Việt Hà nắm giữ 3,1%, Trương Thị Thanh Nga sở hữu 20,9%.

Thời điểm tháng 6/2024, công ty cập nhật người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Xuân Thủy, chức vụ Tổng giám đốc.

Tại Quảng Trị, Việt Group còn được biết đến với vai trò là nhà đầu tư một số dự án như: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng Pullman 5 sao (bán đảo Bảo Ninh), Palace Garden Hotel Quảng Bình (TP Đồng Hới), Melia Park Hotel & Resorts Quang Binh (bán đảo Bảo Ninh), dự án Vietgroup Central Plaza (thị xã Ba Đồn), dự án Hotel & Resort MGallery Quang Binh (huyện Bố Trạch), Khách sạn Sài Gòn Phong Nha.