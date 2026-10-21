Hồi sinh hàng nghìn nhịp đập trái tim tuổi thơ

Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 trị giá 1 triệu EUR cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TÂM ĐAN

Những con số “biết nói”

Mở đầu lễ kỷ niệm, TS-BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nhắc lại kỷ niệm cách đây 20 năm, khi vợ chồng Giáo sư danh dự Erich Lejeune (Nhà sáng lập Tổ chức Trái tim vì Trái tim) và Tiến sĩ danh dự Irène Lejeune (Giám đốc điều hành Tổ chức Trái tim vì Trái tim) từ nước Đức xa xôi đến Việt Nam, quyết định lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng làm đối tác để triển khai các dự án viện trợ nhân đạo.

“Họ mang đến một trái tim nồng hậu với một câu nói sau này đã trở thành biểu tượng của tình người và lòng yêu thương: “Tôi có một trái tim, bạn có một trái tim. Trái tim vì trái tim”. Kể từ câu nói nhẹ nhàng và chân thành đó, mối quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức Trái tim vì Trái tim được đặt nền móng vững chắc và tiếp tục phát triển, đơm hoa kết trái trong suốt 20 năm qua”, TS-BS. Lê Đức Nhân chia sẻ.

Sự đồng hành của Tổ chức Trái tim vì Trái tim đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, viện trợ nhiều máy móc, trang thiết bị giá trị cho Bệnh viện Đà Nẵng để xây dựng chuyên ngành can thiệp tim mạch, mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo đó, trong 20 năm qua, hơn 500 nghìn trẻ em tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí; gần 3.700 trẻ được phát hiện bệnh sớm, trong đó gần 2.000 trẻ mắc bệnh được can thiệp, điều trị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn Tổ chức Trái tim vì Trái tim, các tổ chức thiện nguyện, các chuyên gia và nhà hảo tâm luôn dành tình cảm, nguồn lực quý báu cho người bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng luôn quan tâm phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, từng bước khẳng định vai trò trung tâm y tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trong hành trình đó, sự hợp tác quốc tế và những nghĩa cử nhân văn như chương trình hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến.

Lãnh đạo thành phố mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Tổ chức Trái tim vì Trái tim và Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục được vun đắp, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và mang lại nhiều hơn nữa những trái tim khỏe mạnh, những niềm vui và hy vọng cho các gia đình.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cùng vợ chồng Giáo sư Erich Lejeune (ở giữa) thực hiện nghi thức khai trương hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TÂM ĐAN

Niềm tin và sự đồng hành bền bỉ

Một trong những dấu mốc quan trọng tại lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác là việc Tổ chức Trái tim vì Trái tim trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thứ 4 cùng 2 máy siêu âm, với tổng trị giá 1 triệu EUR.

Trước đó, tổ chức đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng 3 hệ thống DSA cùng nhiều trang thiết bị y tế khác. Trong đó, hệ thống DSA Philips Azurion 7 B20 được trao tặng năm 2023 là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và can thiệp tim mạch của bệnh viện.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Lê Đức Nhân, đây không chỉ là sự hỗ trợ quý báu về trang thiết bị y tế hiện đại, mà còn là minh chứng cho niềm tin và sự đồng hành bền bỉ mà Tổ chức Trái tim vì Trái tim đã dành cho Bệnh viện Đà Nẵng.

“Đối với chúng tôi, giá trị lớn nhất của món quà này chính là có thêm phương tiện để chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh”, TS-BS. Lê Đức Nhân nói.

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, Giáo sư Erich Johann Lejeune (người Đức) khẳng định “tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi được đặt vào trái tim”, đồng thời bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc trước sự hợp tác, đồng hành bền chặt của Bệnh viện Đà Nẵng và các đối tác địa phương.

Nhấn mạnh giữa hai bên luôn tồn tại một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối và thấu hiểu lẫn nhau, Giáo sư Erich Johann Lejeune tin tưởng chặng đường tới sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả lớn hơn.

Bên cạnh đó, ông cùng phu nhân cam kết sẽ làm tất cả để Tổ chức Trái tim vì Trái tim mãi mãi trường tồn, tiếp tục nối dài sứ mệnh mang lại sự sống và những nhịp đập khỏe mạnh cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Giáo sư Erich Johann Lejeune được tặng giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”

Ngày 18/3/2025, Giáo sư Erich Johann Lejeune được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng” vì những đóng góp to lớn của ông và Tổ chức Trái tim vì Trái tim cho ngành y của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, nhất là các chương trình can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em.