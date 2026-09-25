Hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026: Lan tỏa văn hóa đọc trong thiếu nhi

Diễn ra từ ngày 22 đến 28-9, Hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026 giới thiệu nhiều đầu sách phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

Những cuốn truyện, sách khám phá, kiến thức đời sống... được sắp xếp trong không gian đọc sách lưu động, tạo cảm giác thân thiện, giúp các em dễ dàng lựa chọn những cuốn sách mình yêu thích.

Đến với hội sách, nhiều em nhỏ không chỉ đọc sách mà còn dành thời gian tìm hiểu về những nội dung mới mẻ. Từ những câu chuyện thiếu nhi, các em có thể bước vào thế giới của những nhân vật, vùng đất và kiến thức khác nhau.

Việc được tự mình lựa chọn sách, ngồi đọc và trao đổi về điều vừa khám phá cũng khiến hoạt động đọc trở nên tự nhiên, gần gũi hơn.

Tới vui chơi và tham gia hội sách, em Gia Linh chia sẻ: “Em thích nhất là được tự chọn những cuốn truyện có nhiều nhân vật mình muốn đọc. Có nhiều cuốn truyện rất hay và những nội dung trước đây em chưa biết. Em đến đây mong muốn tìm thêm những cuốn truyện tranh để đọc ở nhà”.

Các cuốn sách, vở luyện viết cho các em nhỏ tại hội sách.

Các loại sách phong phú, đa dạng cho các em nhỏ tới trải nghiệm tại không gian hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm và đọc sách tại không gian hội sách.

Nhiều học sinh, sinh viên cũng tới không gian hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026 đọc và tìm mua sách.

Không chỉ dành cho thiếu nhi, hội sách còn thu hút các bạn trẻ đến tham quan, đọc sách và trải nghiệm. Bạn Ngọc Anh cho biết, việc tổ chức những không gian đọc như vậy trong dịp Trung thu tạo thêm điểm đến văn hóa bổ ích, đồng thời giúp các em nhỏ và những người có sở thích đọc sách như mình có thêm cơ hội tiếp xúc với sách thay vì chỉ tìm kiếm thông tin trên các thiết bị điện tử.

Theo đó, văn hóa đọc không chỉ được hình thành từ những giờ đọc sách ở nhà hay trong trường học, mà còn cần những không gian cộng đồng để khơi gợi sự tò mò và niềm yêu thích của trẻ.

“Hội sách Trăng rằm - Tây Hồ 2026” vì thế không đơn thuần là nơi giới thiệu sách. Từ những trang sách được mở ra, các em thiểu nhi có thêm cơ hội khám phá thế giới, tích lũy kiến thức và phát triển kỹ năng.

Khi sách được đưa đến gần hơn với thiếu nhi, việc đọc cũng trở thành một hoạt động vui chơi, khám phá phù hợp với không khí Trung thu.

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7-1-2026 về phát triển văn hóa Việt Nam có định hướng quan trọng gắn liền với việc thúc đẩy hệ thống thư viện, chuyển đổi số ngành thư viện và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trong nhịp sống hiện đại, những không gian đọc thân thiện như vậy góp phần đưa sách trở thành người bạn gần gũi đến với thiếu nhi và những người yêu thích sách, để văn hóa đọc từng bước được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm giản dị.