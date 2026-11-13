Hội sách 'Huyền thoại Côn Đảo'

Phối cảnh trang trí Hội sách Côn Đảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thiết thực chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11/2026), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội sách Côn Đảo năm 2026. Hội sách có chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”. Sự kiện diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22/11 tại khu vực Di tích Nhà công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cho biết, với thông điệp “Giữ ký ức-Gieo tri thức-Lan tỏa giá trị”, hội sách mong muốn đưa những tư liệu lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng hình thức mới, sinh động, trực quan và đa dạng. Mỗi không gian tại hội sách được thiết kế để sách không chỉ được đọc, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp người xem tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc những giá trị được gửi lại từ các thế hệ đi trước, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Bìa sách "Những lá thư thời chiến Việt Nam". (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Qua đó, góp phần phát triển văn hóa đọc, lan tỏa tri thức và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa. Thông qua nhiều chuỗi hoạt động, hội sách hướng tới đưa sách đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, học sinh và du khách tại Côn Đảo. Qua đó, góp phần xây dựng xã hội học tập và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng.

Hội sách có nhiều điểm nhấn đáng chú ý và đặc biệt như tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam”. Đây là quyển sách, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành (Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn) lần đầu tiên được giới thiệu. Cuốn sách được tuyển chọn từ hàng triệu lá thư tay của người lính trong khói lửa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nơi nhiều tác giả đã anh dũng hy sinh và trở thành liệt sĩ. Mỗi trang thư đều là kỷ vật vô giá, ghi lại tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng hòa bình.

Côn Đảo xanh, trong lành. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Không gian trưng bày, triển lãm tại hội sách được kết hợp công nghệ số hóa với nội dung phong phú, theo chủ đề như: Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư liệu, hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký, bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại Côn Đảo; kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; “Côn Đảo xanh-Phát triển bền vững”…

Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh “Côn Đảo-Lời gửi mai sau” diễn ra vào tối ngày 19/11, được chuyển thể tác phẩm văn học do Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng sẽ diễn ra ngay tại Di tích Trại Phú Hải. Và lễ tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức.

Phối cảnh không gian sách chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Đồng thời, hội sách cũng ra mắt Tủ sách cộng đồng và khởi động Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo” gồm trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo, đồng thời trao tặng tủ sách và học bổng cho học sinh Trường tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Song song đó, Thư viện số chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” (kết nối với hệ thống Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức được triển khai, từng bước số hóa các ấn phẩm, tư liệu quý về Côn Đảo để không chỉ phục vụ bạn đọc tại đảo mà còn chia sẻ dữ liệu trực tuyến tới hệ thống các trường học, thư viện trên địa bàn thành phố.

Hội sách cũng có chương trình khuyến đọc sáng tạo và mô hình Thư viện Người (Human Library) với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”. Mô hình này tạo không gian để thế hệ trẻ giao lưu, lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ các cựu tù chính trị Côn Đảo. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động lan tỏa “Tiết đọc sách” sẽ góp phần rèn luyện thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần tự học và khát vọng cống hiến cho học sinh trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.