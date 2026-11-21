Tối ngày 20/11, chương trình nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải đã được tổ chức phúc khảo trước khi chính thức trình diễn vào tối mai.

Thông qua hình thức chuyển thể văn học, những câu chuyện lịch sử được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần đưa ký ức về một thời đấu tranh gian khổ đến gần hơn với công chúng, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương…

Phúc khảo chương trình nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải, tối hôm nay 20/11.

Diễn ra tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” không chỉ tạo không gian tiếp cận tri thức mà còn kết nối ký ức hào hùng của quá khứ với nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Điểm nhấn xúc động trong chuỗi hoạt động ngày 20/11 là chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” tại Hội trường Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo. Chương trình có sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Cúc và bà Trần Thị Trúc Chi, Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước” tại Hội trường Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo.

Lấy cảm hứng từ tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam” (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành; Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm và biên soạn), các nhân chứng lịch sử đã tái hiện chân thực những năm tháng đấu tranh kiên trung nơi "địa ngục trần gian". Từ phương thức truyền tin bí mật qua lá bàng, thư viết mật mã đến nỗi đau chia lìa gia đình khi không thể gửi một lá thư về quê nhà, những câu chuyện của người trong cuộc đã giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình.

Đặc biệt, những câu chuyện về việc liên lạc với gia đình đã để lại nhiều xúc động. Cựu tù Trần Thị Trúc Chi kể lại rằng, trong hoàn cảnh tù đày, việc gửi được một lá thư về nhà là điều vô cùng khó khăn. Có những người mẹ gửi con cho ông bà, người thân chăm sóc khi mình bị bắt, nhưng vì không có thông tin liên lạc nên không thể biết được những gì xảy ra với con ở quê nhà. Có trường hợp, đến khi được trở về sau ngày giải phóng, người mẹ mới biết con mình đã qua đời từ nhiều năm trước vì bệnh tật hoặc tai nạn.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn chia sẻ tại chương trình giao lưu “Thư viện người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước".

Những mất mát của chiến tranh không chỉ hiện diện nơi chiến trường hay trong chốn lao tù, mà còn kéo dài đến từng mái nhà, từng gia đình. Đó là nỗi đau chia lìa, là sự bất lực khi không thể nhận tin hay gửi lời hỏi thăm đến những người thân yêu. Qua chia sẻ của nhân chứng, thế hệ trẻ hôm nay có dịp cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống.

Cựu tù Hoàng Thị Khánh nhắn nhủ thế hệ trẻ: “Dù thế nào vẫn luôn nhớ một khi đã quyết định dấn thân thì phải kiên định với con đường đã chọn, không được phản bội lý tưởng. Lời hứa ấy trở thành động lực để người chiến sĩ giữ vững ý chí, vượt qua những thử thách khắc nghiệt và đi trọn con đường cách mạng”.

Đông đảo đại biểu, các khách mời, cán bộ chiến sĩ cùng các em học sinh theo dõi chương trình giao lưu.

Cũng tại chương trình, phóng sự về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng cùng những chia sẻ về nghĩa tình đồng bào trong các buổi tiễn đưa liệt sĩ đã khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gìn giữ tư liệu, tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 20/11, Ban tổ chức cũng đã triển khai chương trình “Tiết đọc sách” tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 2) với nhiều hoạt động giao lưu, vẽ tranh và viết thiệp tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Dịp này, Quỹ Giáo dục Thiện Tâm trao tặng nhà trường tủ sách Hiếu học cùng 200 quyển sách; các mạnh thường quân trao 16 suất học bổng cho học sinh vượt khó. Ba học sinh của trường gồm Lại Quang Huy, Nguyễn Ngọc Hạnh Ngân và Trần Bảo Nam cũng được vinh danh giải Tác phẩm tiêu biểu tại Cuộc thi ảnh Gia đình cùng đọc sách TP Hồ Chí Minh năm 2026. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Sbooks đã trao tặng sách cho Trường THCS Lê Hồng Phong, góp phần bồi đắp môi trường học tập giàu tri thức cho học sinh địa phương.

Chương trình “Tiết đọc sách” tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (cơ sở 2) với nhiều hoạt động giao lưu, vẽ tranh và viết thiệp tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 21/11, trước lễ khai mạc chính thức lúc 9h tại Di tích Nhà Công quán, các đại biểu sẽ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Buổi chiều và tối cùng ngày diễn ra hoạt động thăm cựu tù Nguyễn Xuân Viên tại nhà riêng, lễ thắp nến tri ân tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914 và chương trình nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải...

Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của sách trong việc lưu giữ, truyền tải và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc. Hội sách góp phần để những câu chuyện từ quá khứ không chỉ được nhắc nhớ mà còn trở thành nguồn cảm hứng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.