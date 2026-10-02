Hội sách Hà Nội: 'Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai'

Lễ khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 sẽ diễn ra vào tối ngày 2/10 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức.

Độc giả trải nghiệm không gian Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: BTC)

Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, hội sách là hoạt động văn hóa thường niên hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954–10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952–10/10/2026). Chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Hội sách năm nay quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước, giới thiệu nhiều thể loại sách phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu và giải trí của độc giả. Bên cạnh các gian hàng sách cùng chương trình ưu đãi, sự kiện tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm và giới thiệu xuất bản phẩm mới.

Điểm nhấn của hội sách là hai không gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” giới thiệu các ấn phẩm thuộc Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”, Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám cùng tư liệu về Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Độc giả còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, qua đó tìm hiểu lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của Thủ đô.

Các chương trình nổi bật tại Hội sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026. (Ảnh: BTC)

Trong khi đó, không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” tạo điều kiện để công chúng trải nghiệm nền tảng sách điện tử trên các thiết bị thông minh, tìm hiểu những xuất bản phẩm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung được giới thiệu bao gồm trí tuệ nhân tạo, học máy, dữ liệu lớn, an ninh mạng, Internet vạn vật, blockchain và những công nghệ mới nổi.

Đa dạng hoạt động giao lưu, lan tỏa văn hóa đọc

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chuỗi tọa đàm, giao lưu và giới thiệu sách mang đến nhiều góc nhìn về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội. Ngày 3/10, tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ” giới thiệu cuốn "Dấu vân tay của phố" của nhà văn Nguyễn Trương Quý, đưa độc giả khám phá những không gian và lớp ký ức văn hóa của Thủ đô.

Các chương trình khác như “Dạo quanh ‘Hà Nội của tớ’” dành cho độc giả nhỏ tuổi; giao lưu “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” khai thác câu chuyện về phố phường, con người và nếp sống Hà Nội qua tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài.

Ngày 4/10, tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” tiếp tục mở ra những góc nhìn về ký ức đô thị qua nét vẽ, câu chuyện và ẩm thực. Chương trình giới thiệu cuốn "Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới" của tác giả Melinda French Gates cũng góp phần mở rộng nội dung giao lưu sang các vấn đề của đời sống đương đại.

Thông qua sự kết hợp giữa sách in, sách số và các hoạt động tương tác, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI hướng tới đa dạng hóa hình thức tiếp cận tri thức, tăng cường kết nối giữa người làm sách với công chúng, khuyến khích thói quen đọc và thúc đẩy văn hóa đọc gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.