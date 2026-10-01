Hội Sách Hà Nội: Lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Được tổ chức bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10, lễ khai mạc chính thức sẽ được tổ chức vào tối ngày 2/10 tại số 2 phố Lê Thái Tổ.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/10.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 là hoạt động văn hóa đọc thường niên, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026), góp phần tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Thủ đô và đất nước. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Với quy mô quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín trong nước với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của đông đảo bạn đọc với nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt.

Điểm nhấn nổi bật của Hội Sách Hà Nội lần này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại thông qua 2 gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tại gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, bạn đọc sẽ được tìm hiểu, giới thiệu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học, danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội thông qua các tên sách thuộc“Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; trưng bày, triển lãm tư liệu về Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam; các hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sỹ…

Với gian trưng bày chuyên đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, bạn đọc sẽ được trải nghiệm, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu tính năng nền tảng, đọc sách điện tử có nội dung đa dạng, phong phú trên các thiết bị thông minh với giao diện tối ưu, dễ sử dụng; tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”, bao gồm các xuất bản phẩm có chất lượng nội dung chuyên môn, cung cấp kiến thức lý thuyết và giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội năm 2026, các sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội, qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô.