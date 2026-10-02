Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khai mạc tối nay 2/10

Hội Sách do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, là hoạt động văn hóa thường niên chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Năm nay, Hội Sách có sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước, với nhiều thể loại sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của bạn đọc. Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sách, chương trình có hai không gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khai mạc tối 2/10 tại sân khấu Hội Sách, số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: An Khê

Tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, bạn đọc có thể tìm hiểu các ấn phẩm thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”; khám phá tư liệu về Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời trải nghiệm viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ.

Trong khi đó, không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” giới thiệu các nền tảng đọc sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại và máy tính xách tay. Bạn đọc cũng có cơ hội tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”, với các xuất bản phẩm về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ 4.0 và những lĩnh vực công nghệ mới.

Trong khuôn khổ Hội Sách, nhiều hoạt động giao lưu, tọa đàm và giới thiệu sách được tổ chức, tập trung vào lịch sử, văn hóa, con người và đời sống Hà Nội. Nổi bật là tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, giới thiệu cuốn sách Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý; giao lưu “Dạo quanh Hà Nội của tớ” dành cho độc giả nhỏ tuổi; chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài.

Ngày 4/10, bạn đọc có thể tham dự tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút”, tìm hiểu cách lưu giữ ký ức đô thị qua tranh ký họa, câu chuyện về ẩm thực, người làm nghề và nếp sống phố cổ. Cùng ngày, Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức giao lưu, giới thiệu cuốn sách Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới của tác giả Melinda French Gates.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm và giao lưu, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI hướng tới khuyến khích thói quen đọc sách, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa đọc với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.