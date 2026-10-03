Hội Sách Hà Nội đưa công nghệ đến gần văn hóa đọc

Diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 phố Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hội Sách Hà Nội lần thứ XI có chủ đề "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai", quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước.

Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giới thiệu, mua bán sách, Hội Sách năm nay được tổ chức theo hướng tạo thêm những không gian để độc giả khám phá lịch sử, văn hóa Hà Nội, tiếp cận tri thức mới và trải nghiệm các hình thức tương tác với sách.

Nổi bật là hai không gian trưng bày chuyên đề "Văn hiến Thăng Long - Hà Nội" và "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai".

Hàng trăm ấn phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trong đó có các đầu sách thuộc Tủ sách "Thăng Long ngàn năm văn hiến", "Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám", "Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số" cùng nhiều xuất bản phẩm về lịch sử, văn hóa, khoa học và đời sống.

Thông qua các không gian này, những giá trị của Thăng Long - Hà Nội được đặt trong mối liên hệ với tri thức hiện đại, công nghệ và quá trình chuyển đổi số. Đây cũng là cách Hội Sách mở rộng khái niệm về văn hóa đọc, từ việc đọc một cuốn sách sang khám phá, tương tác và tiếp cận tri thức bằng nhiều hình thức.

Chia sẻ tại khai mạc Hội Sách Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số, sách và văn hóa đọc vẫn là nguồn lực quan trọng để nuôi dưỡng tri thức, phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối".

Với lợi thế tập trung nhiều nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và đơn vị liên kết xuất bản, Hà Nội có điều kiện để phát triển các hoạt động văn hóa đọc theo hướng đa dạng hơn, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc tại hội sách.

Theo bà Vũ Thu Hà, Hội Sách không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay mà còn tạo ra không gian khơi mở tinh thần đọc, kết nối các giá trị văn hóa với tri thức hiện đại thông qua công nghệ, qua đó lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ 11 năm nay có sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trong cả nước với 02 không gian trưng bày sách theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm tên sách tiêu biểu, đặc biệt là các tên sách thuộc "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến"; "Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám", "Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi".

Một điểm đáng chú ý của Hội Sách Hà Nội năm nay là chuỗi hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách được tổ chức với nhiều chủ đề gắn với lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Tọa đàm "Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ" kết hợp ra mắt cuốn sách "Dấu vân tay của phố" của nhà văn Nguyễn Trương Quý mang đến những góc nhìn về Hà Nội qua ký ức, không gian đô thị và những biến chuyển của thành phố.

Cùng với đó là chương trình "Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút" do nhóm Ký họa đô thị Hà Nội thực hiện; buổi giao lưu "Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người" giới thiệu các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức.

Không gian Hội sách Hà Nội thu hút đông đảo người dân và du khách.

Những hoạt động này tạo nên sự kết nối giữa sách với đời sống đô thị, giữa những trang viết và ký ức về Hà Nội, giúp các giá trị văn hóa của Thủ đô được tiếp cận theo cách gần gũi hơn với độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Không chỉ có các hoạt động xoay quanh sách, tại các gian hàng còn diễn ra nhiều chương trình trải nghiệm như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ, "Tự tay dán vỏ quả địa cầu" cùng các chương trình giao lưu, giới thiệu xuất bản phẩm và ưu đãi từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cùng các đại biểu tham quan không gian Hội sách.

Việc tổ chức Hội Sách cũng góp phần hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Với sự đa dạng về nội dung và hình thức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI đang tạo thêm một điểm hẹn văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi độc giả có thể tìm kiếm những cuốn sách mới, gặp gỡ tác giả, khám phá các giá trị văn hóa của Hà Nội và tiếp cận những cách thức mới để mở rộng tri thức.

Qua đó, văn hóa đọc được đặt trong một không gian rộng hơn - nơi sách không đứng ngoài công nghệ mà cùng công nghệ mở ra những phương thức mới để tri thức được tiếp cận, chia sẻ và lan tỏa trong cộng đồng.