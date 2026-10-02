Hội Sách Hà Nội 2026: Kết nối tri thức với công nghệ

khách tham quan, trải nghiệm tại không gian "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai.” (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tối 2/10, tại không gian Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2026).

Diễn ra từ ngày 1-4/10, Hội Sách có sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành trong nước, giới thiệu hàng nghìn tựa sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, giáo dục, lịch sử-văn hóa, khoa học-công nghệ và kỹ năng sống.

Điểm đáng chú ý của Hội Sách năm nay là cách tiếp cận văn hóa đọc trong mối liên hệ với công nghệ. Bên cạnh không gian trưng bày sách truyền thống, ban tổ chức dành khu vực giới thiệu xuất bản điện tử, sách nói, sách đa phương tiện và các nền tảng đọc sách trên máy tính bảng, điện thoại, máy tính xách tay.

Tại không gian “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai,” bạn đọc có thể tiếp cận các sản phẩm xuất bản số, đồng thời tìm hiểu “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số,” với các xuất bản phẩm về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ 4.0 và những lĩnh vực công nghệ mới.

Cùng với công nghệ, Hội Sách dành một không gian đáng chú ý cho lịch sử, văn hóa Thăng Long-Hà Nội. Tại khu vực “Văn hiến Thăng Long-Hà Nội,” độc giả có thể tìm hiểu các ấn phẩm thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến,” “Tủ sách điện tử Văn Miếu-Quốc Tử Giám,” đồng thời tiếp cận tư liệu về Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Việt Nam.

Các hoạt động trải nghiệm như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sỹ tạo thêm cách tiếp cận trực quan đối với di sản, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với phương thức trải nghiệm của công chúng hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh Hội Sách không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập, kết nối giá trị quá khứ với tri thức hiện tại và công nghệ tương lai.

Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”; trong đó xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong khuôn khổ Hội Sách, hàng loạt hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu và ra mắt sách được tổ chức, hướng tới nhiều nhóm độc giả. Nổi bật có tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ,” giới thiệu cuốn “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý; tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút”; giao lưu “Dạo quanh Hà Nội của tớ” dành cho độc giả nhỏ tuổi và chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài.

Các gian hàng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, tặng sách và quà dành cho bạn đọc./.