Hội Sách Hà Nội 2026: Độc giả trẻ hào hứng với các hoạt động trải nghiệm, giao lưu sách

Ngày 3-10, trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 diễn ra chuỗi hoạt động tọa đàm, giao lưu, sách cùng hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn dành cho độc giả Thủ đô.

Mở đầu là tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ” và hoạt động ra mắt, giới thiệu sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý. Qua những không gian, khu phố, tuyến đường, dòng sông và các lớp ký ức văn hóa, chương trình đưa độc giả khám phá Hà Nội từ góc nhìn đô thị, gắn với những dấu mốc phát triển của Thủ đô.

Trong sân khấu giữa lòng phố cổ, độc giả được chiêm ngưỡng những bức tranh và ký họa bút sắt do chính nhà văn Nguyễn Trương Quý thực hiện.

Tiếp nối sự kiện là chương trình giao lưu với chủ đề “Dạo quanh Hà Nội của tớ”, đưa độc giả nhỏ tuổi khám phá Hà Nội qua cuốn sách tranh “Hà Nội của tớ - My Hanoi” của tác giả Phương Vũ.

Tại gian hàng Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, workshop “Tự tay dán vỏ quả địa cầu” đã mang lại bầu không khí vui tươi, hào hứng cho các độc giả nhí.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng thu hút sự quan tâm của công chúng. Tại đây, khách tham quan được tự tay trải nghiệm in rập họa tiết, hoa văn trên bia Tiến sĩ tại không gian chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, đó có thêm trải nghiệm trực tiếp với những giá trị di sản của Thủ đô.

Niềm vui của em Đỗ Tường Vy khi tham gia hoạt động trải nghiệm văn hóa in rập họa tiết Khuê Văn Các - biểu tượng của Hà Nội.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Hội Sách Hà Nội năm 2026 không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá ấn phẩm mà còn mở ra không gian văn hóa đọc giàu tính tương tác, kết nối các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với đông đảo công chúng.