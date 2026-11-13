Hội sách Côn Đảo: Giữ ký ức lịch sử, gieo mầm tri thức

Hội sách do Sở VH-TT TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11/2026).

Không gian sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác phẩm "Những lá thư thời chiến Việt Nam" được lựa chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo trong cách xây dựng không gian và nội dung hoạt động của hội sách.

Với thông điệp xuyên suốt “Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị”, Hội sách mong muốn đưa những tư liệu lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng hình thức tiếp cận sinh động, đa dạng. Mỗi không gian tại Hội sách được thiết kế để sách không chỉ được đọc, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, giúp người xem tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc những giá trị được gửi lại từ các thế hệ đi trước, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Giới thiệu sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam”.

Điểm nhấn của hội sách năm nay là lần đầu tiên tuyển tập “Những lá thư thời chiến Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành; Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn được chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo xuyên suốt các không gian và hoạt động.

Tuyển tập sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam”.

Tuyển tập được chọn lọc từ hàng triệu lá thư tay của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiều tác giả những lá thư ấy đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi trang thư là một kỷ vật ghi lại tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng hòa bình.

Di bút của Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi trong tuyển tập sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam”.

Khi đặt trong mối liên hệ với lịch sử Côn Đảo, những dòng thư thời chiến càng trở nên xúc động, gắn với ký ức đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước từng bị giam cầm, hy sinh tại nơi đây, tạo nên mạch kết nối giàu cảm xúc cho toàn bộ sự kiện.

Di bút của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong tuyển tập sách "Những lá thư thời chiến Việt Nam" tại Hội sách Côn Đảo 2026.

Tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, khu vực triển lãm của Hội sách được tổ chức thành 6 phân khu nội dung phong phú. Nổi bật là không gian sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; không gian giới thiệu các nhân vật huyền thoại Côn Đảo, kết hợp trải nghiệm hình ảnh số hóa thông qua mã QR.

Không gian này đồng thời giới thiệu quá trình triển khai và những kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Một khu vực khác trưng bày tư liệu, hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký và bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ từng bị giam giữ, đấu tranh và hy sinh tại Côn Đảo.

Bên cạnh nội dung lịch sử, hội sách còn dành không gian chuyên đề “Côn Đảo xanh - Phát triển bền vững”, giới thiệu các nội dung về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái chất lượng cao. Không gian văn hóa đọc dành cho thiếu nhi kết hợp trò chơi dân gian và trải nghiệm sáng tạo; cùng khu vực giới thiệu xuất bản phẩm tiêu biểu của các nhà xuất bản và đơn vị phát hành.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình biểu diễn chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” do Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh dàn dựng, diễn ra tối 19/11 tại Di tích Trại Phú Hải thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Trong không gian lịch sử bên những gốc bàng cổ thụ, chương trình tái hiện những câu chuyện xúc động từ tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam", kết hợp tư liệu, kỷ vật, ký ức của các nhân chứng lịch sử và câu chuyện về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Hội sách góp phần lưu giữ, lan tỏa những ký ức lịch sử, tri ân các thế hệ đi trước và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tiếp nối hoạt động ý nghĩa là Lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VH-TT tổ chức trang trọng tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914.

Tại lễ khai mạc hội sách, Ban Tổ chức sẽ công bố Tủ sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho Đặc khu Côn Đảo; đồng thời trao tặng tủ sách và học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc và Trường THCS Lê Hồng Phong.

Lễ khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026 diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ ngày 19/11 tại khu vực Di tích Nhà Công quán. Các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm văn hóa đọc được tổ chức xuyên suốt từ ngày 19 đến 22/11 tại Công viên đường Tôn Đức Thắng, khu vực Di tích Nhà Công quán và các địa điểm trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.