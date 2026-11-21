Sáng 21/11 tại đặc khu Côn Đảo, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam, các đơn vị liên quan, đã khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”. Sự kiện hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11).

Hội sách năm nay được tổ chức với tinh thần đưa ký ức lịch sử của vùng đất thiêng Côn Đảo thành nguồn lực tinh thần và tri thức. Bằng cách kết nối xuất bản, bảo tồn di sản và ứng dụng công nghệ số, sự kiện góp phần kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa đọc hiện đại, lấy người đọc làm trung tâm và lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ.

Chuyển hóa ký ức lịch sử thành nguồn lực tinh thần

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và công chúng đã cùng nhìn lại hành trình lịch sử hào hùng của Côn Đảo, nơi từng chứng kiến sự hy sinh kiên trung của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Những địa danh gắn liền với ngục tù năm xưa như Trại Phú Hải hay Cầu tàu 914 là những chứng tích về tuổi thanh xuân và lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

Phát biểu tại hội sách, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh di sản văn hóa chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cộng đồng thấu hiểu và tiếp nối.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt nam, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Vũ Phượng.

"Gìn giữ Côn Đảo hôm nay không chỉ là bảo tồn những công trình, di tích hay hiện vật lịch sử, mà còn là gìn giữ những giá trị tinh thần, những câu chuyện và ký ức của vùng đất này. Di sản chỉ thực sự sống khi được hiểu, được trân trọng và được trao truyền qua các thế hệ.", ông Nguyễn Ngọc Hồi nhận định.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam, hội sách năm nay được thiết kế theo ý tưởng những trang thư chứa đựng niềm tin, lý tưởng sống và khát vọng hòa bình của thế hệ đi trước. Không gian trưng bày giới thiệu các xuất bản phẩm giá trị đồng thời tái hiện không gian lịch sử qua nhiều hình thức thể hiện sinh động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là chương trình giao lưu "Thư viện Người - Những cuốn sách sống về lòng yêu nước" với sự tham gia của các cựu tù chính trị Côn Đảo. Hội sách cũng trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như lời nhắc nhở trách nhiệm tri ân của thế hệ hôm nay.

Chuỗi hoạt động còn được nối dài với chương trình nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học "Côn Đảo - Lời gửi mai sau" diễn ra tại Di tích Trại Phú Hải và Lễ thắp nến tưởng niệm tại Cầu tàu 914 vào tối 21/11.

Các đại biểu khai mạc Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" vào sáng 21/11. Ảnh: Vũ Phượng.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều tủ sách, tư liệu, không gian đọc và học bổng cho địa phương. Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao tặng tủ sách lý luận chính trị cho đặc khu Côn Đảo, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và giáo dục truyền thống của đội ngũ cán bộ.

Văn phòng đại diện phía Nam - Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trao tặng các bản sao tư liệu quý về Côn Đảo; Nhà xuất bản Kim Đồng và VietNam Books trao sách cho "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Ủy ban MTTQ Việt Nam ở đặc khu. Nhà xuất bản Trẻ trao tủ sách cho không gian văn hóa của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Dịp này, các đơn vị tham gia cũng trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc với tổng giá trị 260 triệu đồng.

Xây dựng hệ sinh thái xuất bản gắn với di sản, lịch sử dân tộc

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, khẳng định việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới có ý nghĩa chiến lược. Chỉ thị mở ra định hướng phát triển ngành xuất bản theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Theo Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, xuất bản cần khẳng định vị thế là hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo tri thức quốc gia, đồng thời lấy người đọc làm trung tâm của mọi hoạt động.

"Phát triển văn hóa đọc cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với nâng cao dân trí, phát triển con người và bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân, không bị giới hạn bởi điều kiện kinh tế, địa bàn sinh sống hay khoảng cách địa lý. Người đọc cần thực sự trở thành trung tâm trong định hướng phát triển và tổ chức các hoạt động xuất bản, phát triển văn hóa đọc", PGS.TS Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại Hội sách Côn Đảo năm 2026. Ảnh: Vũ Phượng.

Để cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW, PGS.TS Phạm Minh Tuấn đề xuất thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các nhà xuất bản, đơn vị công nghệ và các thiết chế văn hóa. Đối với đặc khu Côn Đảo, nguồn tài nguyên lịch sử phong phú chính là chất liệu quý giá để sáng tạo các sản phẩm xuất bản và công nghiệp văn hóa đa nền tảng.

Ông đề nghị ngành xuất bản và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh khuyến đọc trong nhà trường và cộng đồng; mở rộng không gian tri thức bằng việc kết hợp thư viện truyền thống với thư viện số; nhân rộng mô hình "Thư viện Người"; đồng thời gắn kết xuất bản với bảo tồn di sản và du lịch văn hóa bền vững.

Nhắc lại tấm gương chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng từng bị đày ra Côn Đảo nhưng vẫn bền bỉ sáng tác và sưu tầm tập thơ Thi tù tùng thoại, lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam khẳng định văn chương và sách báo luôn có sức mạnh nuôi dưỡng khí tiết, ý chí và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Với tinh thần đó, Hội sách Côn Đảo năm 2026 không chỉ đưa tri thức đến gần hơn với người dân hải đảo mà còn khẳng định quyết tâm của TP.HCM trong việc xây dựng một đô thị học tập, phát triển văn hóa đọc trở thành trụ cột của nền kinh tế tri thức trong thời kỳ mới.