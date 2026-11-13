Hội sách Côn Đảo 2026: Kể chuyện lịch sử qua những lá thư thời chiến

Từ ngày 19 - 22/11/2026, tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM diễn ra Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên (24/11/2026).

Hội sách Côn Đảo 2026: Lan tỏa những huyền thoại từ vùng đất thiêng.

Với thông điệp “Giữ ký ức – Gieo tri thức – Lan tỏa giá trị”, hội sách hướng đến kết nối lịch sử với đời sống đương đại, đưa tri thức đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, học sinh và du khách, góp phần phát triển văn hóa đọc tại Côn Đảo.

Điểm nhấn của sự kiện là tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam" do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn, lần đầu tiên được chọn làm nguồn cảm hứng chủ đạo.

Những lá thư được tuyển chọn từ hàng triệu bức thư của người lính trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lưu giữ tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng hòa bình.

Điểm nhấn của sự kiện là tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam".

Nhiều tác giả đã anh dũng hy sinh, trở thành liệt sĩ. Qua đó, những trang thư kết nối với ký ức đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước tại Côn Đảo.

Trong khuôn khổ hội sách, 6 không gian trưng bày, triển lãm được tổ chức xuyên suốt từ ngày 19 - 22/11, gồm: sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu các nhân vật huyền thoại Côn Đảo kết hợp hình ảnh số hóa qua mã QR và kết quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trưng bày hình ảnh, hiện vật, thư tay, nhật ký, bút tích của các cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ.

Các không gian còn lại tập trung vào chủ đề “Côn Đảo xanh – Phát triển bền vững”, giới thiệu chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái; văn hóa đọc thiếu nhi kết hợp trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giới thiệu các xuất bản phẩm tiêu biểu.

Hội sách Côn Đảo 2026: Lan tỏa những huyền thoại từ vùng đất thiêng.

Tối 19/11, Nhà hát Kịch TP.HCM sẽ biểu diễn chương trình chuyển thể tác phẩm văn học “Côn Đảo – Lời gửi mai sau” tại Di tích Trại Phú Hải thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo.

Chương trình tái hiện những câu chuyện từ tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam", tư liệu, kỷ vật, ký ức nhân chứng lịch sử và hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Cùng ngày, Lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo được tổ chức tại Bia tưởng niệm Cầu tàu lịch sử 914, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thực hiện.

Hội sách diễn ra từ ngày 19 - 22/11/2026, tại khu vực Di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng, Đặc khu Côn Đảo.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ công bố Tủ sách Côn Đảo chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng tủ sách Lý luận chính trị cho Đặc khu Côn Đảo và tặng tủ sách, học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong.

Đồng thời, giai đoạn 1 của Thư viện số “Huyền thoại Côn Đảo”, kết nối với hệ thống Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, chính thức được triển khai. Các ấn phẩm, tư liệu quý về Côn Đảo sẽ từng bước được số hóa, phục vụ bạn đọc tại địa phương và chia sẻ trực tuyến đến các trường học, thư viện trên địa bàn Thành phố.

Hội sách còn có mô hình Thư viện Người (Human Library) với chủ đề “Những cuốn sách sống về lòng yêu nước”, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ giao lưu, lắng nghe câu chuyện từ các cựu tù chính trị Côn Đảo.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động “Tiết đọc sách” dành cho học sinh với các chủ đề “Thư gửi tương lai”, “Cùng em đọc sách” và “Ước mơ của em” góp phần hình thành thói quen đọc, nuôi dưỡng tinh thần tự học và khát vọng cống hiến.

Theo lịch trình, ngày 19/11, từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút diễn ra lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Lễ khai mạc Hội sách diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ tại khu vực Di tích Nhà Công quán; lễ thắp nến tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914 diễn ra từ 17 giờ đến 18 giờ; chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Lời gửi mai sau” diễn ra từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút tại Di tích Trại Phú Hải. Ngày 20/11, chương trình Thư viện Người diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút tại Hội trường Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo. Trước đó, ngày 18/11, hoạt động “Tiết đọc sách” dành cho học sinh được tổ chức từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút tại các trường học trên địa bàn. Các hoạt động trưng bày, triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm văn hóa đọc diễn ra xuyên suốt từ ngày 19 - 22/11 tại Công viên đường Tôn Đức Thắng, khu vực Di tích Nhà Công quán và các địa điểm thuộc Đặc khu Côn Đảo. Với chuỗi hoạt động kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và công nghệ số, Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 góp phần phát triển văn hóa đọc, giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.