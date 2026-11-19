Hội viên phụ nữ xã Sóc Sơn hào hứng tham gia chương trình. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn Phạm Thị Thanh nhấn mạnh, chăm lo sức khỏe phụ nữ, trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn là nội dung thiết thực trong công tác Hội.

Thời gian qua, các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã đã tích cực duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc các tuyến đường phụ nữ tự quản. Từ những việc làm gần gũi đó, tổ chức Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên giữ gìn không gian sống sạch sẽ, nâng cao trách nhiệm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Cũng theo bà Phạm Thị Thanh, lễ phát động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để chị em phụ nữ nắm bắt được những kiến thức về phòng ngừa và xử lý bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là dịp để hội viên trao đổi, giải đáp những băn khoăn, tiếp nhận thông tin khoa học, từ đó thực hiện đúng các hướng dẫn chuyên môn.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tại lễ phát động, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) đã hướng dẫn chị em phụ nữ nhận biết dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết; cách chăm sóc người mắc bệnh và những dấu hiệu cảnh báo cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cũng hướng dẫn hội viên phụ nữ xã Sóc Sơn những biện pháp phòng bệnh sốt xuyết huyết tại nhà như diệt bọ gậy (loăng quăng), loại bỏ vật dụng đọng nước và phòng tránh muỗi đốt…

Cũng trong khuôn khổ lễ phát động, hội viên phụ nữ xã Sóc Sơn đã tích cực tham gia giao lưu, chia sẻ, củng cố kiến thức phòng bệnh và nhận quà tặng ý nghĩa từ chương trình hỏi - đáp do Công ty Fumakilla Việt Nam tổ chức.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn kỳ vọng mỗi cán bộ, hội viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động các thành viên trong gia đình cùng tham gia phòng, chống sốt xuất huyết bằng những hành động cụ thể, thường xuyên, với tinh thần chủ động và trách nhiệm.