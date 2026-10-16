Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe chủ động của phụ nữ thời đại số”

Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Tham dự hội nghị có Đại tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số phòng chuyên môn trực thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại chương trình, gần 200 cán bộ, hội viên là thành viên Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở các phòng trong Công an tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Công an các xã, phường được nghe cán bộ Hội Giáo dục sức khoẻ cộng đồng (Bộ Y tế) truyền đạt một số nội dung cơ bản về chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần; kỹ năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình; cách nuôi dạy con cái trong bối cảnh xã hội hiện đại và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin…

Đặc biệt, chương trình đã gợi mở nhiều góc nhìn mới về cách chăm sóc sức khỏe chủ động của phụ nữ, duy trì lối sống tích cực, chủ động thích ứng với những thay đổi của thời đại số.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt các Câu lạc bộ trực thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh, gồm: Câu lạc bộ ngoại ngữ, Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, Câu lạc bộ phụ nữ Công an số và Câu lạc bộ dân vũ. Các Câu lạc bộ đều có Ban chủ nhiệm, nội quy, quy chế hoạt động dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ.

Chương trình nói chuyện chuyên đề và tổ chức thành lập các Câu lạc bộ là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Ninh Bình bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.