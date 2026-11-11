Hội phụ nữ cơ sở tiếp sức những ý tưởng khởi nghiệp

Từ sản phẩm địa phương đến cơ hội mở rộng thị trường

Với nhiều phụ nữ ngoại thành Hà Nội, khởi nghiệp bắt đầu từ nghề truyền thống, nông sản hay một cơ sở kinh doanh gia đình. Khi sản phẩm dần có khách hàng, nhu cầu không chỉ là duy trì sản xuất mà còn nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Từ thực tế đó, Hội LHPN các địa phương đang lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp với từng mô hình.

Tại thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn, cơ sở sản xuất bánh truyền thống của chị Nông Thị Tiếp là một mô hình được Hội LHPN xã quan tâm. Với các sản phẩm bánh chả, chè lam, kẹo lạc, chị Tiếp đã duy trì sản xuất nhiều năm, tạo thu nhập cho gia đình và việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ.

Hoạt động sản xuất bánh truyền thống tại cơ sở của chị Nông Thị Tiếp, xã Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Mộc Thanh

Đầu năm 2026, Hội LHPN xã Sóc Sơn đến tìm hiểu điều kiện sản xuất, nguồn nguyên liệu và tình hình tiêu thụ của cơ sở. Sau đó, trên cơ sở ghi nhận nhu cầu thực tế, Hội đã hỗ trợ quảng bá, kết nối đầu ra, đồng thời hướng dẫn chị Tiếp tìm hiểu thủ tục để từng bước hoàn thiện hồ sơ xây dựng sản phẩm OCOP. Việc đồng hành từ những công việc cụ thể giúp cơ sở có thêm điều kiện nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới những kênh phân phối rộng hơn.

Không chỉ hỗ trợ các cơ sở sản xuất truyền thống, Hội LHPN xã Sóc Sơn còn ra mắt mô hình “Phụ nữ Sóc Sơn kinh doanh số” thông qua Câu lạc bộ Nữ doanh nhân. Sau khi khảo sát nhu cầu hội viên, câu lạc bộ tổ chức hai lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến. Hoạt động này giúp phụ nữ làm quen với phương thức bán hàng mới, tận dụng công nghệ để tiếp cận người tiêu dùng.

Tại xã Phúc Thọ, hướng hỗ trợ được thể hiện qua hoạt động kết nối giao thương. Tháng 6-2026, Hội LHPN xã phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức chương trình “Giao lưu - Kết nối thành công”, giới thiệu sản phẩm OCOP và hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ. Chương trình tạo cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, gặp gỡ khách hàng và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thọ Nguyễn Phương Hoa cho biết địa phương có nhiều lợi thế từ làng nghề, vùng sản xuất tập trung và các sản phẩm OCOP. Toàn xã có gần 500 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 1.400 hộ sản xuất, kinh doanh và trên 6.000 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ. Cùng với hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi và chuyển giao kỹ thuật, Hội chú trọng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu, góp phần giúp các cơ sở mở rộng thị trường.

Đồng hành để phụ nữ khởi nghiệp bền vững

Từ ghi nhận tại các mô hình tại Sóc Sơn và Phúc Thọ có thể thấy, vai trò của Hội phụ nữ cơ sở không dừng ở việc khuyến khích hội viên phát triển kinh tế mà ngày càng chú trọng kết nối nguồn lực, hỗ trợ theo nhu cầu. Với lợi thế gần gũi hội viên, tổ chức Hội có thể phát hiện những ý tưởng khả thi, đồng hành từ giai đoạn khởi sự đến khi cơ sở từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phụ nữ Thủ đô ứng dụng livestream để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản trên nền tảng số. Ảnh: Hoàng Lan

Ở quy mô Thành phố, nguồn vốn tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Theo báo cáo của Hội LHPN Hà Nội, tính đến ngày 31-8-2026, các cấp Hội quản lý hơn 11.273 tỷ đồng, hỗ trợ 138.523 hội viên vay vốn phát triển kinh tế; nguồn vốn tăng hơn 716 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Hội LHPN Thành phố cũng tham mưu triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành.

Ngày 9-6-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND thực hiện Quyết định số 2415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án. Kế hoạch hướng tới thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bền vững.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tư vấn, hỗ trợ 2.200 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng ưu đãi và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp; đồng thời hỗ trợ 750 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Những mục tiêu này tạo cơ sở để các cấp Hội tiếp tục đổi mới cách làm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với nhu cầu của hội viên.

Điểm đáng chú ý là sự hỗ trợ ngày càng đa dạng theo từng giai đoạn phát triển. Với phụ nữ mới khởi sự, Hội có thể đồng hành trong lựa chọn ngành nghề, tiếp cận vốn, tìm hiểu thủ tục và trang bị kiến thức kinh doanh. Với cơ sở đã có sản phẩm, trọng tâm là nâng cao chất lượng, cải tiến bao bì, chuẩn hóa nhãn mác, xây dựng thương hiệu và kết nối phân phối. Các lớp tập huấn kỹ năng số, bán hàng trực tuyến cũng góp phần giúp phụ nữ chủ động thích ứng với thay đổi của thị trường.

Trong thời gian tới, sự phối hợp giữa Hội LHPN cơ sở với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị phân phối sẽ tiếp tục tạo thêm điều kiện cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát triển. Từ những mẻ bánh truyền thống ở Sóc Sơn đến sản phẩm OCOP tại Phúc Thọ, mỗi mô hình được tiếp sức đúng nhu cầu sẽ có thêm cơ hội mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế địa phương.