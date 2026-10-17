Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hành trình về nguồn

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lâm Đồng dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong hành trình, đoàn đã đến thăm, dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và tham quan Di tích Trường Dục Thanh, Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận; giao lưu với Câu lạc bộ Di sản Áo dài. Đoàn cũng tham quan Mũi điện Kê Gà, đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thành, Thanh Hải.

Cũng trong dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lâm Đồng tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội và đơn vị vững mạnh.

Sau khi tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành chính của ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông trước đây, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tiễn trên địa bàn. Trong bối cảnh đó, Hội không chỉ duy trì hiệu quả các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo đời sống hội viên mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên; giữ vững phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Quân đội, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh còn tích cực triển khai các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, hướng về phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, biển đảo. Nổi bật là các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Heo đất Biên cương” góp phần hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống, động viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng

Hành trình về nguồn cùng các hoạt động giao lưu, gặp mặt nhân dịp 20/10 góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, tạo động lực để hội viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lâm Đồng vững mạnh, tiêu biểu, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.