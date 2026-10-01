Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trao tặng sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng gà giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 4 suất quà tổng trị giá 20 triệu đồng, mỗi suất gồm 200 con gà giống cho hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và hội viên Hội Phụ nữ xã Hùng Đức có hoàn cảnh khó khăn để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đồng thời, hoạt động góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2.