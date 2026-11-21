Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc làm viêc.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn công tác Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã đến chào xã giao lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La. Tại cuộc làm việc, hai bên đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật đạt được trong năm; đồng thời tập trung chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ trong lực lượng bộ đội biên phòng giai đoạn 2025-2030.

Hai đơn vị tặng quà tại chương trình làm việc.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tặng quà BĐBP tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức hoạt động hành quân về nguồn ý nghĩa. Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La và tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La

Tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Hoạt động là dịp để giới thiệu truyền thống lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Sơn La, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP hai tỉnh nói riêng và cán bộ, chiến sĩ BĐBP hai tỉnh Lạng Sơn - Sơn La nói chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia./.