Tiếng chẻ nan, tiếng đan lát vang lên giữa không gian làng. Từ những vật liệu mộc mạc, qua đôi bàn tay khéo léo, từng sản phẩm dần thành hình. Cây nêu được dựng lên, dáng nhà rông, nhà mồ truyền thống được tạo tác - những công việc tưởng chừng bình dị nhưng lưu giữ trong đó ký ức và tri thức của bao thế hệ. Ở phường Hội Phú, những giá trị ấy vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, nhờ những người tâm huyết với nghề và lớp trẻ đang tìm hiểu, học hỏi. Giữ nghề không chỉ là giữ một kỹ thuật, mà còn là giữ lại câu chuyện văn hóa của cộng đồng mình.

Thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sắp xếp ba phường Hội Phú, Chi Lăng và Trà Bá cũ, Hội Phú có diện tích 34,86 km², dân số 44.768 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% dân số, với sáu thành phần dân tộc cùng sinh sống. Sự đa dạng về cộng đồng, phong tục và tri thức bản địa tạo nên chiều sâu văn hóa cho địa phương. Đây không chỉ là tài sản tinh thần cần được bảo vệ, mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển du lịch, giới thiệu hình ảnh và con người Hội Phú đến với du khách.