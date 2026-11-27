Dự Đại hội có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy; GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, người đặt nền móng thành lập Hội, nguyên Chủ tịch Hội nhiệm kỳ I và II; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, khách quốc tế và các thế hệ nữ trí thức.

Đại hội có sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam trên cả nước.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội lần thứ IV diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ trí thức, trong đó có nữ trí thức, được xác định là lực lượng nòng cốt, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển quốc gia.

Tại phiên trù bị diễn ra ngày 26.11, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 69 ủy viên. GS.TS. Lê Thị Hợp tái đắc cử Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Đến năm 2026, Hội Nữ trí thức Việt Nam có 8 hội thành viên, 36 chi hội, 2 câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, với gần 6.000 hội viên. So với đầu nhiệm kỳ, số hội viên tăng hơn 41%, tạo nền tảng mở rộng mạng lưới kết nối nữ trí thức trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại phiên chính thức của Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ nữ trí thức đã không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khẳng định tài năng, bản lĩnh và có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ phát biểu

Theo bà Lê Thị Thuỷ, trong thời đại ngày nay, khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò, bản lĩnh và năng lực sáng tạo của mình; không chỉ làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề lớn trong các lĩnh vực đời sống.

Qua theo dõi hoạt động và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm qua của Hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, các tổ chức thành viên và toàn thể hội viên; đồng thời, thống nhất cao với những kết quả toàn diện mà Hội Nữ trí thức đã đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026.

GS.TS Lê Thị Hợp tái đắc cử Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bà Lê Thị Thủy đề nghị Đại hội tiếp tục nhìn nhận, đánh giá sâu sắc những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo tổng kết trình Đại hội.

Trong đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội; khả năng tập hợp nữ trí thức trong các lĩnh vực mới, nữ trí thức trẻ; phát huy nguồn lực trí tuệ của hội viên và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, đời sống; gắn kết hoạt động của Hội Nữ trí thức với hoạt động của Hội phụ nữ các cấp. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực và hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, trong diễn văn khai mạc Đại hội, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ trí thức và những đóng góp quan trọng của đội ngũ này trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, nữ trí thức là lực lượng có lợi thế về tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo; không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn có trách nhiệm đưa kết quả nghiên cứu, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Điều đó đặt ra trách nhiệm mới đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam. Hội không chỉ là nơi tập hợp hội viên mà còn cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa nữ trí thức với các cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và phản biện chính sách.

Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội

Với yêu cầu phát triển mới của đất nước và thực tiễn hoạt động của Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV có trách nhiệm tổng kết, đánh giá khách quan kết quả nhiệm kỳ 2021-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, thông qua Điều lệ sửa đổi và bầu Ban Chấp hành khóa IV đủ năng lực, uy tín, tâm huyết để lãnh đạo Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần “Kết nối tri thức - Kiến tạo giá trị - Nâng tầm hội nhập”, nhiệm kỳ IV được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng tổ chức, kết nối đội ngũ, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đưa các thành tựu khoa học, sáng kiến của nữ trí thức vào cuộc sống.

Cùng với đó, Đại hội cũng tập trung vào 2 khâu đột phá mang tính chiến lược: Thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm. Thứ hai là xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực tư vấn, phản biện xã hội.

Phấn đấu tăng 15-20% số lượng hội viên so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành cơ sở dữ liệu số về tổ chức Hội và hội viên; hình thành mạng lưới chuyên gia nữ theo các lĩnh vực chuyên môn trọng điểm; tổ chức ít nhất 2 hội nghị khoa học quốc gia và khoảng 30 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Hội.