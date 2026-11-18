Nhiệm kỳ 2023-2026, Hội Nữ Doanh nhân TP Quảng Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động. Trong đó, Hội đã kết nạp thêm 46 hội viên, nâng tổng số hội viên sinh hoạt lên 105 nữ doanh nhân; thành lập, duy trì hoạt động ổn định, nền nếp, chuyên nghiệp 7 ban chuyên đề; tổ chức 9 lớp tập huấn và 3 diễn đàn quy mô lớn với sự tham gia của 652 lượt nữ doanh nhân.

Đại hội Doanh nhân thành công tốt đẹp

Hội đã tổ chức đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm; qua đó, góp phần nâng tầm thương hiệu, đưa sản phẩm và dịch vụ của nữ doanh nhân vươn rộng ra toàn quốc.

Xác định an sinh xã hội là trách nhiệm, Hội đã huy động, trao tặng gần 1,3 tỷ đồng để xây dựng "Mái ấm doanh nhân", nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nữ doanh nhân TP Quảng Ninh sẽ xây dựng Hội trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, chuyên nghiệp và uy tín; thực sự đại diện cho hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích.

Hội cũng sẽ lấy việc nâng cao năng lực số và chuyển đổi xanh làm động lực cốt lõi, giúp doanh nghiệp làm chủ nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Các Doanh nhân chụp ảnh lưu niệm

Hội phấn đấu 100% nữ chủ doanh nghiệp hội viên được phổ cập kiến thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin; tăng trưởng số lượng hội viên từ 30-50% so với nhiệm kỳ 2023-2026; thành lập mới ít nhất 3 chi hội/CLB Nữ doanh nhân tại các xã, phường, đặc khu chưa có tổ chức Hội; duy trì đỡ đầu trẻ em mồ côi; hỗ trợ xây ít nhất 2 nhà “Mái ấm doanh nhân” cho hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt mỗi năm.

Đại hội đã nhất trí bầu 55 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nữ doanh nhân TP Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Phạm Thị Cúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP Quảng Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.