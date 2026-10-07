Hội Nữ doanh nhân tỉnh Ninh Bình kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh nhấn mạnh: Đây là dịp tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các hội viên. Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và chăm lo gia đình, các nữ doanh nhân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực, bản lĩnh trong sản xuất, kinh doanh, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh mong muốn các hội viên tiếp tục đoàn kết, đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội hợp tác, xây dựng tổ chức Hội trở thành điểm tựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.

Thời gian tới, Hội sẽ chú trọng kết nối hội viên, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản trị, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và mở rộng các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hội viên, phát huy vai trò của nữ doanh nhân trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nữ đối với sự phát triển của Ninh Bình. Trong năm 2026, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã thực hiện hợp nhất tổ chức Hội của ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam trước đây và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, tổng hợp các vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xem xét, tháo gỡ; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mong muốn Hội Nữ doanh nhân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo, hỗ trợ hội viên ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, bảo đảm đời sống người lao động. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh. Các đại biểu, hội viên tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng nữ doanh nhân.