Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện Ủy ban MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng.

Hội Nữ doanh nhân thành phố Bắc Ninh được thành lập năm 2011 với mục tiêu tập hợp, đoàn kết, kết nối và hỗ trợ phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Sau 15 năm xây dựng và phát triển, từ 74 hội viên ban đầu, đến nay Hội có 225 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức Hội từng bước được củng cố, nội dung và phương thức hoạt động không ngừng đổi mới, trở thành nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Các nữ doanh nhân tích cực đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội và các hội viên đã đóng góp gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chăm lo Tết cho người nghèo; nhận đỡ đầu hơn 40 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi; hỗ trợ xây dựng hơn 20 căn nhà Mái ấm tình thương.

Hội Nữ doanh nhân thành phố Bắc Ninh kỷ niệm 15 năm thành lập.

Hội chú trọng nâng cao năng lực cho hội viên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn, cập nhật chính sách, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị và khả năng thích ứng trước yêu cầu của thị trường. Hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ hợp tác, hỗ trợ hội viên tiếp cận thị trường và nắm bắt chính sách mới được tăng cường.

9 tháng năm 2026, Hội và các chi hội đã vận động, đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương và đồng chí Ngô Tân Phượng trao Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Với những kết quả đạt được, Hội đã được các cấp, ngành tặng 5 cờ thi đua, 11 bằng khen, 2 giấy khen; 40 lượt doanh nghiệp và 88 lượt cá nhân được khen thưởng, vinh danh. Những kết quả này khẳng định vai trò của Hội trong kết nối, hỗ trợ nữ doanh nhân phát triển kinh tế, đồng thời phát huy trách nhiệm với cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội và đội ngũ nữ doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng quan trọng của nền kinh tế; sự phát triển, thành công của doanh nghiệp cũng góp phần vào thành công chung của thành phố Bắc Ninh. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Đồng chí đề nghị Hội Nữ doanh nhân thành phố Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng và nâng cao chất lượng hội viên; phát huy vai trò cầu nối giữa nữ doanh nhân với các cơ quan quản lý nhà nước. Chú trọng hỗ trợ hội viên nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường; tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, hợp tác kinh doanh và hình thành các chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng chí mong muốn các nữ doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ doanh nhân Bắc Ninh.

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các nữ doanh nhân, yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trao Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phát triển doanh nghiệp.