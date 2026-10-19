Hội Nông dân xã Xuân Hòa đồng hành với nông hộ phát triển kinh tế

Từ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đến vận động tham gia các phong trào thi đua, hội đã góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Xuân Hoà cùng nông dân thăm mô hình trồng quế.

Xuân Hòa với hơn 2.000 hội viên nông dân, có thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp với các cây trồng chủ lực như quế, chè, chuối, cùng hoạt động chăn nuôi và phát triển kinh tế rừng. Những năm gần đây, người dân từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, chú trọng mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, địa hình chia cắt, quy mô sản xuất còn manh mún, giá nông sản thiếu ổn định và khả năng tiếp cận khoa học - kỹ thuật vẫn là những khó khăn đặt ra đối với nông dân địa phương.

Trước thực tế đó, Hội Nông dân xã Xuân Hòa xác định hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận các nguồn lực là nhiệm vụ trọng tâm. Hội chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng kiến thức mới vào trồng trọt, chăn nuôi.

Mới đây, Hội Nông dân xã Xuân Hoà cùng với các hộ trồng chuối ở thôn Bản Mo đã thực hiện chuyển giao, tập huấn chéo kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối cùng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Diện tích trồng chuối ở bản Mo hiện đạt trên 60 ha, các hộ đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích qua buổi tập huấn của Hội Nông dân xã.

Anh Trưởng Minh Hiếu ở bản Mo chia sẻ: Tôi mong muốn có thêm nhiều đợt tập huấn như thế này tạo điều kiện để nông dân tiếp cận kiến thức hữu ích, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Hướng dẫn nông hộ kỹ thuật phòng trừ sâu hại quế.

Vừa qua, tại bản Lụ xuất hiện sâu đo hại quế, diện tích nhiễm bệnh lan rộng khiến nông dân lo lắng. Hội Nông dân xã Xuân Hoà đã kịp thời phối hợp với một số ngành xuống tận nơi hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu đo hại quế.

Anh Lý Văn Đậu ở bản Lụ cho biết: Được hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây quế, gia đình tôi nhanh chóng ngăn chặn sâu hại lây lan, giảm thiểu rủi ro.

Đó chỉ là hai trong số nhiều hoạt động ý nghĩa do Hội Nông dân xã Xuân Hòa triển khai thời gian qua nhằm hỗ trợ, đồng hành với nông dân địa phương trong phát triển kinh tế. Trong 9 tháng năm 2026, có 180 hội viên được tập huấn khoa học - kỹ thuật, góp phần nâng cao kiến thức, từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hiệu quả hơn.

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, Hội Nông dân xã Xuân Hòa còn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Thông qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng dư nợ các nguồn vốn vay trên địa bàn đạt hơn 70 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng là điều kiện quan trọng giúp nhiều hộ có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế rừng từng bước cải thiện đời sống.

Nông dân xã Xuân Hoà tham gia lớp tập huấn kỹ thuật canh tác mới.

Nhằm lan tỏa mô hình phát triển kinh tế nông hộ, khơi dậy tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân, Hội Nông dân xã Xuân Hòa tích cực vận động hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Thông qua phong trào, tinh thần chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế được khuyến khích, tạo động lực để các hộ mạnh dạn đổi mới cách làm, khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai và lao động tại địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 645 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 248 hộ đạt danh hiệu.

Hội cũng quan tâm phát triển kinh tế tập thể, thúc đẩy liên kết giữa các hộ có cùng lĩnh vực sản xuất. Đến nay, xã duy trì 5 tổ hội nghề nghiệp và thành lập mới 1 tổ hội nghề nghiệp nuôi cá thương phẩm. Các tổ hội tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, phối hợp trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Trao quyết định thành lập tổ hội nghề nghiệp.

Ông Lý Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hòa cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đồng thời, hội tăng cường vận động nông dân ứng dụng công nghệ số, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Với phương châm lấy hội viên làm trung tâm, đồng hành từ nhu cầu thực tế của nông dân, Hội Nông dân xã Xuân Hòa từng bước phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.