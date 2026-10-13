Hội Nông dân xã Vật Lại đồng hành với hội viên phát triển nông nghiệp xanh, bền vững

Mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt của gia đinh anh Chu Trọng Lâm ở thôn Vật Yên, xã Vật Lại cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Nhận thức rõ vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn, Hội Nông dân xã Vật Lại đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và hướng tới nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.

Được sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của Hội, nhiều hội viên trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư, xây dựng thành công các mô hình kinh tế quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm cho lao động địa phương. Điển hình là mô hình trồng rau hữu cơ nhà lưới công nghệ Nhật Bản của anh Phùng Danh Vũ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Ba Vì 4 mùa. Anh Vũ cho biết, đã dành hơn 1 mẫu trong tổng diện tích hơn 2ha để đầu tư hệ thống 15 nhà lưới trồng rau hữu cơ áp dụng công nghệ Nhật Bản, phần diện tích còn lại trồng chanh leo. Bình quân mỗi tháng, hợp tác xã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn rau sạch với giá 25.000 đồng/kg. Mô hình đem lại doanh thu hơn 75 triệu đồng/tháng và mức lãi ổn định khoảng 20 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí.

Mô hình trồng rau hữu cơ nhà lưới công nghệ Nhật Bản của anh Phùng Danh Vũ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp rau sạch Ba Vì 4 mùa cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn, chất lượng. Ảnh: Ánh Dương

Với mô hình nông nghiệp tuần hoàn, trên trang trại tổng hợp rộng 13ha, anh Chu Trọng Lâm ở thôn Vật Yên đã dành 5ha trồng dứa, phần diện tích còn lại trồng các cây ăn quả lâu năm như bưởi, vải, nhãn kết hợp chăn nuôi gần 100 con bò. Đáng chú ý, hệ thống chuồng trại diện tích hơn 1.000m² với 5 dãy chuồng giúp anh Lâm duy trì quy mô 30.000 con gà/năm. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đệm lót sinh học, trang trại đã tận dụng chất thải chăn nuôi để ủ thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, hình thành chuỗi nông nghiệp tuần hoàn bền vững. Anh Lâm cho biết, từ năm 2021 sản phẩm thịt gà và trứng gà của trang trại được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và năm 2024 tiếp tục được UBND thành phố công nhận lại. Hiện, trang trại đạt doanh thu khoảng 7 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên và từ 30 đến 40 lao động thời vụ với thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, xã Vật Lại còn có nhiều hội viên thực hiện những mô hình kinh tế tiêu biểu, như: Hộ bà Phùng Thị Thơ (thôn Vật Yên) với mô hình trang trại tổng hợp trồng bưởi VietGAP, gà đồi đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); hộ ông Phùng Văn Luận sản xuất, kinh doanh nghề mộc ở thôn Thuận An; hộ ông Lê Bá Quỳnh với mô hình trồng chuối VietGAP quy mô 20ha tại bãi nổi thôn Phú Xuyên 3… Hội Nông dân xã cũng vận động thành lập 10 mô hình, tổ hội nghề nghiệp, gồm 4 mô hình chăn nuôi lợn sinh sản, 3 mô hình nuôi bò sinh sản, 1 mô hình nuôi trồng thủy sản, 2 mô hình chăn nuôi tổng hợp; toàn xã có 8 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên... Các mô hình kinh tế không chỉ khẳng định tư duy sáng tạo của các hội viên, nông dân Vật Lại, mà còn là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, chất lượng cao.

Sản phẩm dầu ăn lạc, vừng, đậu nành của Hợp tác xã Nông nghiệp và sản xuất Khánh Lâm - xã Vật Lại

Đồng hành với nông dân trong sản xuất, kinh doanh

Để các ý tưởng sản xuất và mô hình kinh tế hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đi vào thực tiễn, việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi đóng vai trò then chốt. Hội Nông dân xã Vật Lại đã chủ động làm tốt công tác tín dụng, ủy thác và tư vấn hỗ trợ vốn cho hội viên. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vật Lại Chu Ngọc Bình chia sẻ: Hội đang quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt tổng dư nợ 11,559 tỷ đồng, cho 255 hộ vay, trong đó nguồn quỹ thành phố 5,9 tỷ đồng; dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 50 tỷ đồng cho 835 hộ vay, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 61,1 tỷ đồng hỗ trợ 756 hộ hội viên mở rộng sản xuất. Các nguồn vốn ưu đãi giúp tạo nguồn lực tại chỗ, hỗ trợ tích cực cho phong trào phát triển kinh tế của hội viên nông dân xã.

Song song với việc hỗ trợ nguồn vốn, Hội Nông dân xã Vật Lại đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng cho hội viên. Hội đã tích cực hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều nông sản an toàn và sản phẩm OCOP của xã đã được hỗ trợ dán tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký nhãn hiệu và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Vật Lại Phùng Đức Quân thông tin thêm: Vừa qua, Đoàn thẩm định của Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và thẩm định phương án vay vốn đối với các mô hình chăn nuôi lợn thịt, chăn nuôi gà thịt tại địa phương. Qua khảo sát trực tiếp các chuồng trại, Đoàn thẩm định ghi nhận và đánh giá cao cơ sở vật chất, quy trình chăn nuôi an toàn sinh học của các hộ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn xã, giúp tạo động lực để hội viên tự tin phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Mô hình trang trại chăn nuôi, trồng trọt của gia đinh anh Chu Trọng Lâm ở thôn Vật Yên, xã Vật Lại cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ánh Dương

Hội cũng thành lập và duy trì 31 mô hình tổ hội nghề nghiệp với gần 280 thành viên, giúp các hộ sản xuất cùng ngành nghề liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật đến tiêu thụ; hướng dẫn 7 sản phẩm OCOP từ 03 sao trở lên đăng ký lên sàn thương mại điện tử, gồm: Gà đồi, bưởi Diễn, bánh chưng lá mía, dầu lạc, dầu đậu nành, khoai lang kén, gà ủ muối hoa tiêu; trực tiếp hướng dẫn thành lập mới 1 Hợp tác xã nông nghiệp rau sạch Ba Vì 4 mùa, trồng rau hữu cơ tại địa bàn thôn Vật Yên…

Đánh giá về những nỗ lực của Hội Nông dân xã Vật Lại, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của Hội Nông dân xã, đặc biệt là công tác chuyển đổi số, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, hướng tới nông nghiệp xanh, bền vững. Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cũng đề nghị Hội Nông dân xã Vật Lại tiếp tục chú trọng khuyến khích nguồn nhân lực trẻ tham gia vào công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp; tích cực hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu thụ nông sản.

Sự đồng hành trách nhiệm, chủ động và sáng tạo của Hội Nông dân xã Vật Lại đã và đang tiếp thêm luồng sinh khí mới cho những đồng ruộng, trang trại trên quê hương. Những mô hình kinh tế hữu cơ, tuần hoàn thành công cùng tinh thần đoàn kết vượt khó của hội viên là nền tảng vững chắc để Vật Lại nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới phát triển giàu đẹp, văn minh và bền vững.