Hội Nông dân xã Thiên Lộc tiếp sức cho hội viên làm giàu trên quê hương

Bằng việc đa dạng hóa các nguồn vốn vay, thúc đẩy mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Hội đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp sức cho hàng trăm hội viên vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Hội viên Chi hội Cây cảnh nghệ thuật xã Thiên Lộc chăm sóc cây cảnh bonsai. Ảnh: Nguyễn Mai

Để giúp hội viên có nguồn lực mở rộng quy mô sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, những năm qua, Hội Nông dân xã Thiên Lộc luôn xác định việc hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm.

Hội đã phối hợp chặt chẽ với Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai các chương trình tín dụng hiệu quả, đúng mục tiêu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Lâm cho biết​, trong 9 tháng của năm 2026, Hội phối hợp xây dựng 9 phương án phát triển kinh tế cho 102 hộ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố với tổng kinh phí giải ngân 5,1 tỷ đồng.

Tính đến nay, tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội quản lý đạt hơn 9,5 tỷ đồng, hỗ trợ 191 hộ vay phát triển kinh tế; dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 44,7 tỷ đồng. Các dòng vốn ưu đãi được quản lý chặt chẽ, không phát sinh nợ quá hạn, đã trở thành đòn bẩy tài chính hữu hiệu giúp nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô trang trại.

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Mai Châu (xã Thiên Lộc) Vương Thị Xuân chia sẻ, các hội viên của Chi hội được vay tổng số 1,1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố và 4,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các dự án theo chương trình giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, trồng bưởi Diễn, mở rộng sản xuất kinh doanh… Từ nguồn vốn ưu đãi, các hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh nên đời sống trở nên khá giả.

Song song với việc hỗ trợ vốn, Hội Nông dân xã Thiên Lộc còn chú trọng nâng cao năng lực sản xuất cho hội viên. Hội đã chủ động phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tập huấn về chuyển đổi số trong nông nghiệp cho hàng trăm lượt hội viên nông dân. Qua đó giúp các hội viên từng bước chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm.

​Đặc biệt, Hội Nông dân xã Thiên Lộc chủ động hướng dẫn thành lập các tổ hội nông dân nghề nghiệp và tổ hợp tác, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các hộ sản xuất cùng ngành nghề. Nổi bật là ​Tổ hội trồng nấm ở thôn Võng La với mô hình trồng nấm dược liệu, nấm lim xanh mang lại giá trị kinh tế cao; Tổ hội trồng rau an toàn ở thôn Bắc và thôn Mai Châu thực hiện quy trình sản xuất sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm; ​Chi hội Cây cảnh nghệ thuật lưu giữ và phát triển mô hình cây cảnh bonsai đạt giá trị nghệ thuật và thương mại lớn…

​Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, nông dân xã Thiên Lộc còn nhạy bén sáng tạo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Điển hình là sản phẩm ống hút làm từ tinh bột rau, củ, quả của Hợp tác xã Nông nghiệp sông Hồng xuất sắc đạt chuẩn OCOP 5 sao và tham gia trưng bày tại Festival Hội Nông dân thành phố.

​Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Lâm thông tin thêm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới, Hội đã chủ động đưa chuyển đổi số vào từng hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; 100% việc giải ngân và thu lãi được thực hiện bằng hình thức không dùng tiền mặt... Các thông tin điều hành, tuyên truyền của Hội, cấp trên và chính quyền được chuyển tải nhanh chóng qua các nhóm Zalo chung, từng bước xây dựng mô hình “cuộc họp không giấy tờ”.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm, dữ liệu của 100% hội viên nông dân xã Thiên Lộc cũng được làm sạch và cập nhật đồng bộ trên hệ thống iHanoi, giúp công tác quản lý hội viên trở nên khoa học, chính xác. Ngoài ra, nông dân xã còn được hướng dẫn tiếp cận các sàn thương mại điện tử và nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ nông sản an toàn.

“Trước yêu cầu phát triển mới của Thủ đô Hà Nội, Hội Nông dân xã Thiên Lộc xác định tiếp tục huy động các nguồn vốn hỗ trợ, mở rộng các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và nhân rộng các sản phẩm OCOP chất lượng cao. Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc, đồng hành, tiếp sức cho nông dân làm giàu bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc Nguyễn Thị Lâm khẳng định.