TIẾP SỨC TỪ NHỮNG NGUỒN VỐN TƯƠNG TRỢ

Từng có thời gian gắn bó với cây lúa nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng, ông Lê Văn Để, ngụ xã Tháp Mười, trăn trở tìm hướng sản xuất phù hợp.

Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp ấp Mỹ Hòa 2, xã Tháp Mười.

Chuyển đổi cây trồng được ông lựa chọn, song chi phí cải tạo đất, mua cây giống và chăm sóc trong giai đoạn đầu trở thành nỗi lo của gia đình. Khi nguồn lực còn hạn chế, một khoản hỗ trợ kịp thời có ý nghĩa quan trọng để ông thực hiện dự định.

Thông qua mô hình “Tổ hùn vốn” của Hội Nông dân xã, ông Để có thêm điều kiện đầu tư, chuyển sang trồng 1,2 ha mít.

Cùng với thay đổi cây trồng, ông điều chỉnh cách chăm sóc, cân nhắc việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm tiết kiệm chi phí. Đến nay, vườn mít sinh trưởng tốt, cho thu hoạch, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình.

Theo ông Để, khoản tiền từ tổ hùn vốn giúp gia đình giải quyết một phần khó khăn trong việc mua vật tư phục vụ sản xuất. Vườn mít cho thu hoạch qua nhiều đợt, tạo nguồn thu để tiếp tục đầu tư chăm sóc.

Mỗi tuần, gia đình bán mít được từ 9 đến hơn 10 triệu đồng, tùy sản lượng. Sự hỗ trợ từ tổ chức Hội giúp ông giảm áp lực về vốn, có thêm động lực gắn bó với vườn cây.

Không chỉ riêng ông Để, mô hình hùn vốn còn tạo điều kiện để các hội viên khác hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Từ những khoản đóng góp của thành viên, nguồn tiền được luân phiên trao cho người đến lượt nhận.

Cách làm này giúp nông dân có thêm kinh phí mua cây giống, con giống, phân bón hoặc giải quyết những nhu cầu trước mắt, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài.

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Mỹ Thị A, xã Tháp Mười cho biết, mỗi lượt nhận vốn, hội viên có khoảng 5 - 10 triệu đồng để đầu tư theo điều kiện gia đình.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên chia sẻ, nhường lượt nhận cho nhau phù hợp với nhu cầu. Nguồn vốn tuy không lớn nhưng thiết thực, giúp hội viên phấn khởi, có thêm điều kiện duy trì sản xuất.

Giá trị của tổ hùn vốn còn thể hiện ở tinh thần tương trợ giữa những người cùng làm nông. Người có điều kiện góp sức, người cần vốn được chia sẻ, qua đó tăng sự gắn bó trong chi hội.

Từ nhu cầu cụ thể của từng hộ, hoạt động Hội đến gần hơn với hội viên, tạo nền tảng để vận động nông dân cùng tham gia các phong trào và mô hình phát triển kinh tế tại địa phương.

QUAN TÂM ĐỜI SỐNG, CHĂM LO AN SINH

Cùng với hỗ trợ sản xuất, Hội Nông dân xã Tháp Mười chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Cán bộ Hội Nông dân xã Tháp Mười và hội viên nông dân chia sẻ thông tin về sản xuất.

Đối với người làm nông, thu nhập phụ thuộc mùa vụ, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc chủ động chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài có ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là nội dung giúp hoạt động Hội gắn với đời sống hội viên.

Từ công tác tuyên truyền, vận động của Hội, hội viên có thêm thông tin để cân nhắc tham gia bảo hiểm phù hợp với điều kiện gia đình. Bên cạnh việc chăm lo sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng đến tích lũy thời gian đóng, bảo đảm cuộc sống khi đủ điều kiện hưởng lương hưu. Sự chuẩn bị ấy góp phần giúp nông dân an tâm hơn trong lao động, sản xuất.

Ông Phan Văn Ánh, ngụ xã Tháp Mười, chia sẻ, nguồn tiền hùn vốn cùng việc tham gia bảo hiểm đã hỗ trợ gia đình một phần trong chăm lo sức khỏe, ổn định cuộc sống.

Khi gia đình có người bị bệnh, có bảo hiểm y tế, sẽ giảm bớt nỗi lo về chi phí khám, chữa bệnh. Những hỗ trợ gần gũi, phù hợp với hoàn cảnh giúp ông cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động do Hội vận động.

Từ câu chuyện của hội viên cho thấy, hỗ trợ phát triển kinh tế và chăm lo an sinh có mối liên hệ chặt chẽ. Có thêm nguồn lực sản xuất, nông dân thuận lợi hơn trong trang trải sinh hoạt; giảm lo lắng khi đau bệnh, gia đình có điều kiện ổn định đời sống. Vì vậy, việc kết hợp các nội dung hỗ trợ đang giúp Hội từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng của hội viên.

GẮN HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỚI LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Thời gian qua, nhất là sau sáp nhập, Hội Nông dân xã Tháp Mười từng bước củng cố, mở rộng các mô hình hoạt động. Bên cạnh tương trợ nguồn vốn, Hội quan tâm hướng dẫn kỹ thuật và vận động nông dân liên kết sản xuất.

Đây là những nội dung cần thiết khi việc nâng cao hiệu quả kinh tế không chỉ phụ thuộc vào quy mô đầu tư mà còn gắn với cách tổ chức sản xuất, chất lượng và đầu ra sản phẩm.

Ông Võ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tháp Mười cho biết, Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn chăm sóc cây ăn trái theo hướng hữu cơ.

Qua đó, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế hộ. Hoạt động tập huấn giúp hội viên có thêm kiến thức để vận dụng vào điều kiện vườn cây của gia đình.

Việc tiếp cận kỹ thuật cũng tạo cơ sở để nông dân từng bước điều chỉnh tập quán canh tác, quan tâm hơn đến chất lượng nông sản. Với các loại cây ăn trái như mít, sầu riêng, quá trình chăm sóc cần gắn với yêu cầu của thị trường.

Vì vậy, hỗ trợ kiến thức đi cùng vận động liên kết là hướng được Hội chú trọng, giúp hội viên có thêm điều kiện trao đổi, học hỏi và cùng tháo gỡ khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã thành lập 2 tổ hợp tác, 1 Câu lạc bộ Nông dân chuyên nghiệp và 2 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp. Những mô hình này tạo điều kiện để nông dân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thông qua hoạt động chung, hội viên có thêm cơ hội tiếp cận những cách làm phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ông Võ Thanh Phong, thời gian tới, Hội tiếp tục vận động thành lập, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mục tiêu là tăng sự gắn kết giữa nông dân, hỗ trợ nhau ứng dụng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy liên kết tiêu thụ. Đồng thời, Hội khuyến khích các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng nông sản.

Hội cũng phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ thực hiện mã số vùng trồng đối với sầu riêng, mít, lúa, hướng đến đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển sản xuất bền vững.

Để những định hướng này phát huy hiệu quả, sự tham gia chủ động của hội viên có vai trò quan trọng, từ thay đổi cách canh tác đến tăng cường hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ.

Từ khoản vốn xoay vòng đến lớp tập huấn kỹ thuật, Hội Nông dân xã Tháp Mười đang cụ thể hóa vai trò đồng hành bằng những việc làm thiết thực; gắn hỗ trợ vốn với kiến thức, liên kết sản xuất và chăm lo an sinh tạo thêm điểm tựa để nông dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.