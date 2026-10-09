Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa tổ chức tọa đàm và trao sinh kế cho hội viên

Sáng 9-10, Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa tổ chức hội nghị tọa đàm và trao sinh kế cho hội viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026).

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, khẳng định vai trò của giai cấp nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo xã và đại diện Hợp tác xã Canh nông Du lịch xanh Phượng Hoàng trao hỗ trợ sinh kế cho hội viên.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa kết nạp 66 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.100 người; tổ chức 3 hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Hội cũng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua Quỹ Hỗ trợ nông dân với nguồn vốn 500 triệu đồng; phối hợp triển khai nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ 21,5 tỷ đồng, hỗ trợ 430 hộ vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hội xây dựng 2 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai công trình “Ánh sáng an ninh” tại thôn Suối Sim với kinh phí gần 22 triệu đồng.

Dịp này, Hội Nông dân xã Tây Ninh Hòa phối hợp với Hợp tác xã Canh nông du lịch Xanh Phượng Hoàng tặng 500 cây dừa giống cho 10 hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.