Hội Nông dân xã Phước Hậu ra mắt các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ môi trường

Hội Nông dân xã Phước Hậu vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ môi trường nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026).

Theo đó, các chi, tổ hội ra mắt dịp này gồm: Chi hội nghề nghiệp “Trồng táo bao lưới chống ruồi vàng” tại thôn Trường Sanh (16 thành viên); Tổ hội nghề nghiệp “Chăn nuôi bò vỗ béo” tại các thôn Phước An 1 và Phước An 2 với 10 thành viên/tổ; Tổ hội nghề nghiệp “Trồng táo bao lưới chống ruồi vàng” tại thôn Trường Thọ với 10 thành viên. Các chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, nhằm tạo không gian để hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau áp dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh cho nông sản trên thị trường.

Các chi, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ môi trường ra mắt.

Hội cũng ra mắt 2 Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tại thôn Hiếu Lễ và Chất Thường với tổng số 20 thành viên (mỗi câu lạc bộ có 10 thành viên). Các câu lạc bộ sẽ đảm nhận vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và duy trì các tuyến đường hoa, đoạn đường nông dân tự quản xanh - sạch - đẹp.