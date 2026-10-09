Hội Nông dân xã Ninh Phước ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân số” thôn Bình Quý 3

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), Hội Nông dân xã Ninh Phước vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân số” thôn Bình Quý 3.

Theo đó, Câu lạc bộ “Nông dân số” thôn Bình Quý 3 được thành lập với 15 thành viên nhằm tạo không gian sinh hoạt thiết thực, giúp hội viên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước đưa công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống hằng ngày.

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân số” thôn Bình Quý 3.

Tại buổi lễ, các thành viên đã được định hướng cụ thể về mục đích và nội dung hoạt động trọng tâm. Trong đó, câu lạc bộ sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; phổ biến các kiến thức cốt lõi về công dân số, kinh tế số, xã hội số đến hội viên và Nhân dân địa phương.

Các thành viên câu lạc bộ có nhiệm vụ hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất và tiêu thụ nông sản; đồng thời trao đổi kinh nghiệm về nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Câu lạc bộ cũng vận động nông dân hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng mã QR trong giao dịch, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok... để quảng bá các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của địa phương.