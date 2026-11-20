Chiều 20-11, Hội Nông dân xã Ninh Hải tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” gồm 13 thành viên là những nông dân có thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thông qua quy chế hoạt động và định hướng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả trong hội viên nông dân.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ.

Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số, thông tin thị trường, từng bước hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị nông sản. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ hội trong việc nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

DẠ NGUYỆT - THANH CHÂU