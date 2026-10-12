Hội Nông dân xã Lý Nhân tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lãnh đạo xã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cán bộ Hội.

Các đại biểu dự chương trình.

Hội đã ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn với 19 thành viên, tổng diện tích chuồng trại là 3.879 m², tổng đàn 192 con lợn nái. Số lượng lợn thịt xuất chuồng bình quân mỗi lứa từ 1.260 - 1.520 con.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã trao Quyết định thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn.

Việc ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi lợn là điều kiện thuận lợi để các thành viên tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ nông dân và con em nông dân nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, các ngành chức năng, các nhà hảo tâm đã trao quỹ “Tiếp bước nhà nông” cho Hội Nông dân xã với số tiền 300 triệu đồng và trao học bổng “Tiếp sức con em hội viên nông dân tới trường” cho 38 học sinh, mỗi cháu 500 nghìn đồng.

Đại diện chùa Phúc Thủy (xã Lý Nhân) trao tặng kinh phí hỗ trợ các hoạt động của Hội Nông dân xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã và đại diện chùa Phúc Thủy trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Nhân dịp này, Hội Nông dân xã đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 8 cán bộ Hội. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của các đồng chí cho công tác Hội và phong trào nông dân của xã.

Việc tổ chức các hoạt động góp phần thúc đẩy liên kết, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài và huy động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng nông dân trên địa bàn xã. Đồng thời, lan tỏa những hoạt động ý nghĩa, nhân rộng các mô hình thiết thực, hiệu quả trong công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương.