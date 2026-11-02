Hội Nông dân xã Liên Minh: Xây dựng nông dân số, phát triển nông nghiệp xanh

Hội Nông dân xã Liên Minh hỗ trợ hội viên livestream quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Ảnh: HND

Hướng tới nền nông nghiệp xanh

Hội Nông dân xã Liên Minh có 12 chi hội thôn với 3.148 hội viên nông dân. Hội luôn chủ động triển khai chuỗi chương trình đột phá: Đưa công nghệ số vào quản lý, sản xuất gắn liền với xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Để hiện thực hóa mục tiêu “Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh”, Hội Nông dân xã Liên Minh đã tiên phong làm cầu nối “bốn nhà”, đẩy mạnh hợp tác. Sự kiện ra mắt mô hình điểm “Chi hội Nông dân số” tại thôn Tiến Bộ cùng lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân xã với Hợp tác xã Hà Nội Xanh, Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt quan trọng.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh Phạm Thị Lâm cho hay, việc ra mắt mô hình Chi hội Nông dân số thôn Tiến Bộ thể hiện quyết tâm của Hội trong đổi mới phương thức hoạt động, đồng hành cùng hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào công tác Hội, lao động, sản xuất và quảng bá nông sản.

Mô hình hướng tới những việc làm thiết thực: Hỗ trợ hội viên sử dụng các nền tảng số, từng bước hình thành thói quen ghi chép nhật ký sản xuất điện tử, thực hiện truy xuất nguồn gốc, chia sẻ thông tin và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Hội viên nông dân Trần Thị Đây ở thôn Tiến Bộ hồ hởi nói: “Chỉ cần vài thao tác chạm trên điện thoại qua phần mềm FaceFarm, mọi công đoạn gieo trồng, bón phân, thu hoạch đều được lưu lại rõ ràng. Nông dân chúng tôi ban đầu ngần ngại vì ít khi tiếp cận các ứng dụng trên điện thoại, nhưng sau khi được các cán bộ Hội hướng dẫn, làm quen, thì thấy rất tiện lợi và minh bạch”.

Vườn nho Xuân Hiện, xã Liên Minh cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thu Hà

Từ chi hội điểm thôn Tiến Bộ, tinh thần chuyển đổi số lan tỏa rộng khắp 12 chi hội trên địa bàn xã. Các hội viên chủ động học hỏi, cùng thực hành, cùng hỗ trợ nhau chuyển đổi số. Cán bộ Hội Nông dân xã và các đơn vị đồng hành đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân cài đặt ứng dụng số, cập nhật 100% dữ liệu hội viên lên nền tảng iHanoi; triển khai các lớp “bình dân học vụ số” tại nhà văn hóa thôn, giúp người dân ghi nhật ký sản xuất điện tử, dán tem mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản...

Cùng với chuyển đổi số, chi hội hướng dẫn nông dân trồng rau theo hướng hữu cơ và các tổ hội nông dân liên kết sản xuất xanh lần lượt được thành lập. Các hội viên không chỉ được trang bị kỹ thuật canh tác an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn ký cam kết “nói không với hóa chất độc hại”.

Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tinh thần liên kết, các hội viên trong chi hội, tổ hội nghề nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất lịch thời vụ và quy trình chăm sóc, cách thu gom, phân loại và tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu cơ tuần hoàn...

Đến nay, xã Liên Minh có 35 tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp; một số mô hình, hạt nhân liên kết mang lại hiệu quả cao, như: Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng cây ăn quả, Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất theo hướng hữu cơ; Hợp tác xã Sinh Phát, Hợp tác xã Hà Nội Xanh; Hợp tác xã nuôi trồng công nghệ cao Cát Cát.

Sản phẩm rau an toàn của nông dân xã Liên Minh đáp ứng nhu cầu thị trường. Ảnh: HND

Nhằm tạo nguồn lực cho hội viên phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, Hội Nông dân xã đã phối hợp quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi, cam kết không để phát sinh nợ quá hạn.

Tính đến nay, Hội quản lý tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố 9,6 tỷ đồng với 17 phương án cho 202 hộ vay (tăng 2,6 tỷ đồng và 52 hộ vay so với đầu nhiệm kỳ); dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng hơn 58 tỷ đồng cho 887 hộ vay thông qua 23 tổ tiết kiệm và vay vốn (tăng hơn 1,34 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ); dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8,5 tỷ đồng cho 62 hộ vay.

Nâng tầm giá trị nông sản

Sự kết hợp giữa “tư duy xanh” và “công cụ số” đã bồi đắp nên những quả ngọt thiết thực cho nông dân Liên Minh. Nhờ có tem truy xuất nguồn gốc và quy trình canh tác chuẩn hóa, giá trị sản phẩm địa phương không ngừng tăng lên. Nông sản Liên Minh dần khẳng định vị thế, chinh phục các thị trường khó tính và hệ thống phân phối hiện đại.

Trưởng phòng Hạ tầng nông nghiệp và môi trường xã Liên Minh Bùi Văn Hoa ghi nhận: Hiệu quả từ các mô hình nông nghiệp xanh, công nghệ cao của xã đã và đang lan tỏa mạnh mẽ. Vườn nho Xuân Hiện của Hợp tác xã Sinh Phát, các vùng trồng hoa lan, dược liệu của Hợp tác xã Hà Nội Xanh… trở thành điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của các đoàn đại biểu trong và ngoài nước, như: Đoàn cán bộ Hội Nông dân xã Phù Đổng; Đoàn quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhân sự kiện Năm Quốc tế của Nữ nông dân 2026; Đoàn lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thúc đẩy bền vững chuỗi cung ứng nông nghiệp Philippines; Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn…

Hội Nông dân xã Phù Đổng tham quan, học tập mô hình trồng nho kết hợp trải nghiệm thực tế của hội viên nông dân xã Liên Minh. Ảnh: HND

Để số hóa quy trình canh tác, Hội Nông dân xã Liên Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hợp tác xã Hà Nội Xanh và Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam, đưa phần mềm FaceFarm vào quản lý sản xuất và dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc nông sản; tổ chức lớp tập huấn về chuyên đề “Chuẩn hóa vùng nguyên liệu - truy xuất nguồn gốc - nâng cao giá trị nông sản” đã thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên tham gia. Việc dán mã QR truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nhật ký chăm sóc, tình hình sử dụng vật tư và ngày thu hoạch, tạo niềm tin vững chắc trên thị trường.

Không dừng lại ở các kênh bán hàng truyền thống, Hội Nông dân xã đã năng động tổ chức các phiên livestream quảng bá nông sản trực tuyến, thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và mở ra hướng đi mới, đưa hình ảnh người nông dân 4.0 tự tin giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng cả nước.

Bà Phạm Thị Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh nhấn mạnh: Chuyển đổi số và sản xuất xanh là nền tảng để xã chuẩn hóa vùng nguyên liệu, tiến tới xây dựng thêm nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). Đến nay, 100% chi hội nông dân ở các thôn đều đã thiết lập fanpage riêng để cập nhật thông tin hoạt động, quảng bá nông sản an toàn và chia sẻ những câu chuyện đẹp về người nông dân Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Kế thừa thành công, Hội Nông dân xã Liên Minh tiếp tục xây dựng Đề án thành lập mô hình “Tổ hội nông dân liên kết sản xuất xanh - Liên Minh”. Đề án đặt mục tiêu giai đoạn thí điểm năm 2026 thu hút 10-15 hội viên nòng cốt sản xuất bưởi, 100% thành viên ký cam kết sản xuất xanh, ghi nhật ký canh tác điện tử trên phần mềm FaceFarm, dán tem QR truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ bài bản.

Sản xuất có liên kết, nông sản minh bạch nguồn gốc là nền tảng vững chắc để các chi hội nông dân số, mô hình nông nghiệp xanh của xã Liên Minh tiếp tục hoạt động hiệu quả, được nhân rộng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Liên Minh phát triển xanh, văn minh, hạnh phúc.