Hội Nông dân xã Kiều Phú sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi

Hồ sơ các dự án vay vốn đều được thẩm định kỹ lưỡng. Ảnh: HND

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Nông dân xã Kiều Phú triển khai 22 mô hình phát triển kinh tế gồm: Trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, cho 78 hộ vay với tổng nguồn vốn 5,8 tỷ đồng. Các hộ nông dân được hướng dẫn hoàn thiện phương án sản xuất, tập trung đầu tư vào các mô hình sản xuất sạch, an toàn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Bà Tạ Thị Thu Tuyết ở thôn Liệp Mai cho biết, gia đình bà cùng 14 hộ khác được vay vốn thực hiện dự án chăn nuôi bò sinh sản, mỗi hộ 50 triệu đồng trong thời gian 36 tháng, để đầu tư con giống, thức ăn. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, các hộ có việc làm, thu nhập ổn định.

Thông qua những nguồn vốn ưu đãi, nông dân xã Kiều Phú phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HND

Tương tự, thực hiện dự án trồng bưởi Diễn trên tổng diện tích 2ha, 10 hộ hội viên nông dân ở các thôn Ngọc Than, Phú Mỹ được vay 50 triệu đồng/hộ trong thời gian 2 năm để đầu tư mua cây giống, phân bón, làm đất…

Bà Đỗ Thị Hòa, hội viên nông dân thôn Ngọc Than cho biết, mỗi quý các hộ vay vốn sẽ họp 1 lần để thông tin tình hình sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm... Nhờ đó, các hộ tạo việc làm và thu nhập ổn định.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiều Phú Nguyễn Đức Thiêm, Hội đồng hành với người dân rà soát từng phương án cụ thể. Điển hình như các mô hình trồng rau an toàn, chăn nuôi lợn, bò, trồng và chăm sóc cây ăn quả, hay những mô hình sản xuất mới có tính ứng dụng cao như mở rộng diện tích trồng cây hoa hồng, bạc hà, đậu; chăn nuôi lợn nái, gà đẻ trứng.

Mỗi dự án, mô hình khi tiếp cận nguồn vốn đều được cân nhắc kỹ lưỡng về tính khả thi, khả năng thích ứng với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sạch của địa phương.

Theo Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy, các phương án sau khi được phê duyệt và triển khai không chỉ giúp tăng thu nhập cho hội viên nông dân mà còn góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Nguồn vốn được nông dân xã Kiều Phú sử dụng đúng mục đích, đúng định hướng, tạo hiệu quả thực chất trong phát triển kinh tế hộ.

Tính đến hết tháng 9-2026, xã Kiều Phú tiếp tục duy trì và quản lý hiệu quả nguồn vốn tín dụng với tổng dư nợ vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 68,285 tỷ đồng, gồm 946 hộ vay; nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt dư nợ 12,095 tỷ đồng, giúp 253 hộ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc quản lý chặt để bảo toàn nguồn vốn được Hội Nông dân xã Kiều Phú gắn liền với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra cho nông sản. Để đồng vốn phát huy hiệu quả, trong các đợt giải ngân, đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố và cán bộ Hội Nông dân xã Kiều Phú đã trực tiếp trao đổi, tư vấn cho hội viên về điều kiện vay, mức lãi suất, hình thức giải ngân cũng như nghĩa vụ trả gốc, lãi đúng hạn.

Thông qua những nguồn vốn ưu đãi, nông dân xã Kiều Phú phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HND

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Hội Nông dân xã Kiều Phú còn chủ động phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong chăm sóc lúa mùa cho các hội viên trên diện tích mô hình trình diễn; triển khai mô hình lúa - cá thích ứng với biến đổi khí hậu; phối hợp livestream giới thiệu, quảng bá nông sản, kết nối tiêu thụ an toàn cho nông dân.

“Hội sẽ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ tham gia phương án, bảo đảm mô hình đạt hiệu quả cao nhất. Hội cũng duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, đồng thời làm tốt công tác hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho hội viên, nông dân” - ông Nguyễn Đức Thiêm khẳng định.

Với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân xã Kiều Phú đang từng bước khẳng định vai trò chủ thể quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Những đồng vốn ưu đãi được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích đang tiếp tục "nảy mầm", kết trái ngọt, góp phần xây dựng quê hương Kiều Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp.