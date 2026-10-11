Hội Nông dân xã Hòa Vang nhận đỡ đầu 2 học sinh khó khăn

Hội Nông dân xã Hòa Vang triển khai mô hình “Con nuôi của hội” nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 96 năm hình thành, phát triển vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Dịp này, Hội Nông dân xã Hòa Vang triển khai mô hình “Con nuôi của hội”, nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con hội viên, gồm: Lê Thị Kim Yến (thôn Nam Thành) và Nguyễn Thị Quỳnh Hương (thôn Phú Túc). Mức hỗ trợ 500.000 đồng/em mỗi tháng giúp các em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.

Cụm thi đua số 3 tặng 10 phần quà cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã Hòa Vang. Ảnh: NGỌC QUỐC

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 5 cá nhân xuất sắc; Cụm thi đua số 3 cũng trao 10 phần quà tới các hội viên khó khăn trên địa bàn xã Hòa Vang.