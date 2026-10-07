Hội Nông dân xã Ea Ô phát động trồng cây gây quỹ, hỗ trợ hội viên khó khăn trẻ em nghèo

Hội Nông dân xã Ea Ô phát động hai mô hình hỗ trợ hội viên khó khăn.( Ảnh minh hoạ)

Hội Nông dân xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức phát động chương trình “Trồng cây gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn” và mô hình “Con nuôi nông dân”. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì người nghèo năm 2026, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Nông dân các cấp.

Theo Hội Nông dân xã Ea Ô, hai chương trình được triển khai thành 2 đợt, vào ngày 5/9 và 5/10/2026, thu hút sự tham gia của cán bộ, hội viên và nông dân trên địa bàn.

Trong chương trình “Trồng cây gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn”, cán bộ, hội viên nông dân được vận động tham gia trồng, chăm sóc cây xanh tại các khu vực đất trống, đồi trọc, đất bạc màu trên địa bàn xã.

Cán bộ, hội viên và nông dân xã Ea Ô chụp ảnh lưu niệm.

Hoạt động không chỉ góp phần tăng độ che phủ cây xanh, hạn chế xói mòn, cải thiện môi trường sinh thái mà còn hướng tới tạo nguồn quỹ hỗ trợ lâu dài cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn thu từ việc khai thác, thu hoạch diện tích cây trồng sẽ được Hội sử dụng để hỗ trợ những hộ hội viên còn khó khăn về kinh tế. Qua đó, mô hình tạo sự gắn kết giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng với trồng cây gây quỹ, mô hình “Con nuôi nông dân” được Hội Nông dân xã Ea Ô triển khai nhằm nhận đỡ đầu, chăm lo cho trẻ em là con của hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội viên Hội Nông dân xã Ea Ô ra quân trồng cây gây quỹ.

Thông qua mô hình, Hội vận động cán bộ, hội viên và các nguồn lực xã hội hỗ trợ các em về vật chất, tinh thần, góp phần tạo điều kiện để trẻ em tiếp tục đến trường, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Mô hình cũng thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong việc đồng hành với hội viên, nhất là những hộ còn khó khăn trong cuộc sống. Việc chăm lo cho con em hội viên được xác định là một trong những cách thiết thực để tiếp sức cho các gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên.

Việc triển khai đồng thời hai chương trình “Trồng cây gây quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn” và “Con nuôi nông dân” góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cán bộ, hội viên nông dân xã Ea Ô.

Qua đó, Hội Nông dân xã tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; huy động nguồn lực chăm lo đời sống nông dân, hỗ trợ giảm nghèo và xây dựng môi trường sống xanh, bền vững tại địa phương.