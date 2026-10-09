Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn trao sinh kế cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 9-10, Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn tổ chức trao hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, gồm: Bà Cao Thị Nương (thôn A Thi); bà Cao Thị Thương (thôn Suối Đá); bà Bo Bo Nguyễn Thị Thùy Dung (thôn Sơn Trung) và bà Mấu Thị Hằng (thôn Tha Mang). Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026).

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Đông Khánh Sơn trao cây giống hỗ trợ các hộ hội viên.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 25 cây giống sầu riêng và 2 bao phân bón phục vụ sản xuất, với tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Hoạt động nhằm giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức hội trong tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ hội viên. Qua đó, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.