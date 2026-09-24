Hội Nông dân xã Cam Lâm ra mắt 2 mô hình “Dân vận khéo”

Ngày 24-9, Hội Nông dân xã Cam Lâm tổ chức ra mắt 2 mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Tân Lập và thôn Bãi Giếng 1 về “Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng”. Đồng thời, trao quyết định thành lập Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” ở thôn Bãi Giếng 1 và Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” ở thôn Tân Lập.

Việc triển khai mô hình “Bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng” được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, lắp đặt tại khu vực sản xuất tại thôn Tân Lập và thôn Bãi Giếng 1. Mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong việc thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; hạn chế tình trạng vứt bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kênh mương, đường làng, góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, cảnh quan và sức khỏe cộng đồng.

Lắp đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại thôn Bãi Giếng 1.

Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” thôn Bãi Giếng 1 có 10 thành viên, là nơi tập hợp những hội viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, khu dân cư và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Câu lạc bộ “Nông dân Sản xuất kinh doanh giỏi” thôn Tân Lập có 11 thành viên, là nơi để các hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kiến thức, kỹ thuật, vốn, giống, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương.

Việc ra mắt 2 mô hình “Dân vận khéo” gắn với thành lập các câu lạc bộ nông dân là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội; phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.