Hội nông dân xã Bát Tràng: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10

Lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã Bát Tràng trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội khỏe. Ảnh: Kim Anh

Phát biểu khai mạc Hội khỏe, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Thị Hải nhấn mạnh vai trò của việc rèn luyện thể dục, thể thao trong nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên. Đồng chí mong muốn thông qua Hội khỏe, các chi hội và hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đồng thời đề nghị các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chấp hành nghiêm điều lệ và quy định của Ban tổ chức.

Các đội tham gia thi đấu tại Hội khỏe. Ảnh: Kim Anh

Hội khoẻ thu hút sự tham gia của hơn 200 hội viên đến từ các chi hội trên địa bàn xã. Các đội tham gia thi đấu các môn: Bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trong xã có dịp giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các chi hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Nông dân xã Bát Tràng trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên, thúc đẩy các phong trào thi đua, xây dựng người nông dân năng động, khỏe mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết thúc Hội khỏe nông dân, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đạt giải trong nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: Kim Anh

* Cùng ngày, Hội nông dân xã Bát Tràng ra mắt mô hình trồng dâu tây ứng dụng công nghệ cao tại khu vực trạm bơm Cửa Đình, thôn Trung Quan.

Mô hình có quy mô 2.000m², do Hội Nông dân xã phối hợp với Hợp tác xã Nông ngư nghiệp phát triển Kim Đức triển khai, nhằm thử nghiệm cây trồng mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tìm hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Thị Hải phát biểu. Ảnh: Kim Anh

Mô hình được đầu tư hệ thống nhà màng, tưới tự động, cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện môi trường; sử dụng giá thể phù hợp, lựa chọn giống dâu tây có nguồn gốc rõ ràng...

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Thị Hải cho biết, việc xây dựng mô hình trồng dâu tây công nghệ cao là bước thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng thích nghi của cây trồng với điều kiện thực tế tại địa phương, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua mô hình, Hội Nông dân xã mong muốn hỗ trợ hội viên từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Hợp tác xã Nông ngư nghiệp phát triển Kim Đức ký kết với hội viên Chi hội nghề nghiệp Liên kết sản xuất tiêu thụ rau VietGAPnKim Đức. Ảnh: Kim Anh

Hội nông dân xã Bát Tràng ra mắt mô hình trồng dâu tây ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Kim Anh

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Bát Tràng kỳ vọng mô hình sẽ phát huy hiệu quả thực chất, để có thể nhân rộng khi đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Về lâu dài, khu trồng dâu tây được định hướng kết hợp hoạt động tham quan, trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và khai thác tiềm năng du lịch của xã Bát Tràng.

Hội Nông dân xã và Hợp tác xã Nông ngư nghiệp phát triển Kim Đức sẽ phối hợp theo dõi, đánh giá khả năng sinh trưởng của cây dâu tây, năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm, làm cơ sở xem xét hướng phát triển trong thời gian tới.