Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc của bà con nông dân tại Diễn đàn. (Ảnh: LINH PHAN)

Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tổ chức "Tháng nghe dân nói" ở các ngành, các cấp nhằm tăng cường hoạt động lắng nghe, đối thoại với nhân dân; cụ thể hóa các chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi trường hàng năm.

Bên cạnh đó, Diễn đàn còn là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị nội dung trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2026, sẽ diễn ra trong thời gian tới đây.

Đông đảo nông dân có mặt tại Diễn đàn. (Ảnh: LINH PHAN)

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất, ký ban hành Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng nông dân phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững giai đoạn 2026-2030”.

Mục đích phối hợp nhằm tạo điều kiện để nông dân nâng cao năng lực, chủ động tham gia và làm chủ quá trình phát triển, từ tổ chức sản xuất, tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường; đưa chủ trương, chính sách, kiến thức, thông tin và các nguồn lực phát triển đến với nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập, sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn phát biểu ý kiến tại Diễn đàn. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng thời, việc ký kết nhằm tăng cường lắng nghe, phản ánh và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo sự gắn kết giữa chính sách với thực tiễn và giữa người nông dân với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đại diện các ban, bộ, ngành và chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đại diện nông dân Việt Nam tiêu biểu, hợp tác xã... đã trao đổi xoay quanh 4 nhóm vấn đề lớn.

Các nhóm vấn đề được đưa ra thảo luận gồm: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng nông thôn hiện đại; Chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Bà con nông dân đối thoại, trao đổi với các đồng chí chủ trì Diễn đàn. (Ảnh: LINH PHAN)

Theo Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt - đơn vị thực hiện Diễn đàn, đã có tổng cộng 1.180 câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của bà con nông dân gửi về Ban tổ chức trước khi Diễn đàn khai mạc.

Trong 3 lần tổ chức trước đây, sau mỗi Diễn đàn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, cũng như tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, đề án để phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn như chính sách về nông nghiệp xanh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, môi trường; an toàn thực phẩm...