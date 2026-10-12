Hội Nông dân và Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) và Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Đoàn Thị Bích Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và hơn 100 hội viên nông dân, phụ nữ trên địa bàn.

1 tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu và hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của 2 tổ chức Hội; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, khuyến khích hội viên tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương.

Các tiết mục văn nghệ do hội viên phụ nữ các chi hội biểu diễn, gồm: song ca “Những ánh sao đêm”, múa “Linh thiêng Việt Nam”, dân vũ “Việt Nam mến yêu vô cùng”, múa nón “Quê tôi” và dân vũ “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho chương trình.

Trình diễn trang phục thời trang nông sản, truyền tải thông điệp "Nông nghiệp số - bảo vệ môi trường xanh". Ảnh: Minh Chí

Tiếp đó, hội viên Hội Nông dân phường trình diễn 10 bộ trang phục thời trang nông sản được thiết kế sáng tạo từ hình ảnh, sản phẩm gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp. Phần trình diễn nhằm truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trao giải nhất cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Hội LHPN phường Thống Nhất đã trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thống Nhất lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp.

Giải nhất được trao cho 4 cá nhân: Nguyễn Thị Hạnh (Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 4); Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Kim Định (Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 7) và Lê Thị Mai (Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8).

3 chi hội có số lượt hội viên tham gia nhiều nhất qua 4 kỳ thi cũng được biểu dương, gồm chi hội phụ nữ các tổ dân phố 1, 4 và 8.

Ngoài ra, Hội Nông dân phường còn trao 11 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN phường trao 11 suất quà cùng trị giá cho hội viên phụ nữ cao tuổi tiêu biểu, tích cực tham gia công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.

Hội Nông dân phường trao các suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Hội LHPN phường trao các suất quà cho hội viên phụ nữ cao tuổi tiêu biểu, tích cực tham gia công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Ảnh: Minh Chí