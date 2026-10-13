Hội Nông dân tỉnh tổ chức về nguồn, sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đoàn do đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại các địa điểm di tích lịch sử thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ tiền bối cách mạng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tại Lán Nà Lưa thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại Di tích Trụ sở Ban Nông vận Trung ương, đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Về nguồn theo địa chỉ đỏ gắn liền với tổ chức tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam tại Tuyên Quang”. Các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ trực tiếp tham quan, tìm hiểu địa chỉ đỏ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức tiền thân Hội Nông dân Việt Nam tại Tuyên Quang.

Hội Nông dân tỉnh tham quan khu Di tích trụ sở Ban Nông vận Trung ương.

Thông qua hoạt động về nguồn, cán bộ, đảng viên, người lao động có dịp ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng và phong trào nông dân Việt Nam; bồi đắp lý tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về quá trình hình thành, phát triển và vai trò lịch sử của Nông hội đỏ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; đồng thời thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tại Đình Tân Trào.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.