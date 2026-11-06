Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm về công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay”

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của tổ chức Hội. Đây là kênh thông tin giúp cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn đời sống, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận và tham mưu giải quyết những vấn đề được người dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu đề dẫn tại toạ đàm.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã quan tâm triển khai công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từng bước được củng cố, duy trì chế độ thông tin, báo cáo hằng tháng; nội dung phản ánh tập trung vào các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho 500 cán bộ Hội, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Các cấp Hội tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nông dân theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai các diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Riêng năm 2026, Hội Nông dân tỉnh đã tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân. Thông qua đường link trực tuyến triển khai đến 100% Hội Nông dân các xã, phường, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp 1.574 câu hỏi, ý kiến, kiến nghị. Các cấp Hội trong tỉnh phối hợp tổ chức 80 cuộc đối thoại, với 843 ý kiến và 9.872 lượt người tham gia.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ở một số địa bàn, lĩnh vực có lúc chưa kịp thời; phương thức thu thập thông tin còn chủ yếu dựa vào báo cáo truyền thống, chưa theo kịp tốc độ lan truyền thông tin trên không gian mạng. Kỹ năng phân tích, dự báo và xử lý thông tin của một bộ phận cán bộ Hội cơ sở còn hạn chế; việc nắm bắt những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo còn lúng túng. Việc phản hồi, theo dõi kết quả giải quyết một số kiến nghị của hội viên, nông dân chưa thường xuyên…

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Thanh phát biểu thảo luận tại buổi toạ đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân; nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa tổ chức Hội với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan liên quan.

Các ý kiến cũng đề cập đến việc phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cán bộ chi hội; đổi mới phương thức tiếp nhận, xử lý thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ số và khai thác hiệu quả các kênh thông tin trực tuyến.

Thông qua tọa đàm, Hội Nông dân tỉnh có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá đúng tình hình, nhận diện những khó khăn, hạn chế và kinh nghiệm trong công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến để phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Hội; chú trọng đổi mới phương thức nắm bắt, tổng hợp và phản ánh thông tin, nâng cao kỹ năng phân tích, dự báo dư luận cho đội ngũ cán bộ Hội, cộng tác viên dư luận xã hội. Qua đó, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận từ cơ sở.