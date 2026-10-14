Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo UBND, HND các xã, phường, các chi hội trưởng, hội viên nông dân (HVND) tiêu biểu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cùng đại diện các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã có 10 ý kiến, tập trung vào các nội dung liên quan đến: xây dựng sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng; đầu tư hạ tầng; đất lâm nghiệp; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học; phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp; phát triển vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận nguồn vốn tín dụng…

Hội viên nông dân xã Lộc Bình nêu ý kiến tại chương trình

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và lắng nghe, các ý kiến tại hội nghị đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp giải đáp, đồng thời cung cấp thêm thông tin về các cơ chế, chính sách liên quan đến HVND.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của nông dân theo thẩm quyền; phối hợp làm rõ, trả lời bằng văn bản đối với những nội dung chưa được giải đáp. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp giải quyết các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp ý kiến của hội viên, nông dân tại hội nghị

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo HND tỉnh đã công bố quyết định thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh

Được biết, đây là lần thứ 7 HND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân. Hội nghị là diễn đàn để cán bộ, HVND, HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trực tiếp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.